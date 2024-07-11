2024-07-11 13:02:47 Klima faydasını maksimum seviyeye çıkarın: İşte doğru klima kullanımı için 9 öneri
Mevsim koşullarına göre hava sıcaklığını ayarlamak için sıkça tercih edilen klimalar, yaşam konforu ve sağlık açısından büyük önem taşıyor. Serinlemek, ısınmak ve nem kontrolü sağlamak gibi birçok avantajı bulunan klima, doğru kullanılmadığında solunum yolu rahatsızlıkları ve bakteri üretimi gibi olumsuz sonuçlara yol açarken kullanım ömrü de düşüyor. Bu sebeple klimayı koşullara uygun olarak kullanmak, hem daha sağlıklı bir yaşam alanı hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Dünyanın en büyük klima üreticisi olarak sektördeki global liderliğini sürdüren Gree Klima’nın Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Pazarlama ve Ürün Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan, doğru klima kullanımı için 9 öneri paylaşıyor.