Klima faydasını maksimum seviyeye çıkarın: İşte doğru klima kullanımı için 9 öneri

Filiz Doğan, “Klima dendiğinde akla ilk serinlemek ve ısınmak gelse de yaşam kalitesini önemli derecede artıran temel bir ihtiyaç olarak tanımlamak çok daha doğru. Bu sebeple gerek evde gerek çalışma ortamlarında gün aşırı temasta olduğumuz klimaları bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir. Klimalar, sağladığı sıcaklık dengesinin yanı sıra birçok açıdan titizlikle değerlendirilmeli. Çevre dostu özellikler, akıllı kontrol sistemleri, sağlığa uygun fonksiyonlarla geliştirilmiş modern klimalar, her yaş grubunun rahatlıkla tercih edeceği entegre çözümler sunar. Böylece cihaz performansıyla beraber sağlıklı yaşam konforu da önemli ölçüde artar. Unutmamalıyız ki klimaların doğru kullanımı hem bireysel konfor hem de çevre için büyük bir fark yaratır. Biz Gree Klima olarak, klimanın temel bir ihtiyaç olduğu anlayışından hareketle tüm klimalarımızı çevreye ve sağlığa duyarlı özelliklere sahip gelişmiş teknolojik fonksiyonlarla üretiyoruz. Tüm operasyonel süreçlerimizi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor ve tüketicilerimizin kaliteli bir kullanıcı deneyimi yaşaması için her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Doğru klima kullanımı için tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli hususları ise şöyle sıralayabiliriz: