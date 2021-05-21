2021-05-21 16:58:54 KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce Hafik ilçesi Olukbaşı köyüne geldiği öğrenilen T.Ç. (77), vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. Bir süre sonra rahatsızlanan T.Ç, yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
T.Ç, buradaki ilk müdahaleden sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA şüphesi ile anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören T.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti. T.Ç'nin cenazesi köyünde toprağa verildi.
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