2024-06-10 16:51:13 'Kızımı saçından bile tanırım!' Depremzede anne kızını arıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi enkazından yaralı çıkarılıp İzmir'e götürüldüğü öne sürülen 26 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük'ün DNA eşleşmesi sonucu, cenazesi Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'ndan çıktı. Kızının cenazesini buradan alıp, memleketi Adana'ya götürerek toprağa veren 56 yaşındaki Fadime Gökçe, bir karışıklık olmuş olabileceğini belirtip, yeniden DNA testi yapılması için savcılığa başvurdu. Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin B Blok'taki dairesinde eşi 30 yaşındaki Barış Körük ile oturan Fikriye Aybüke Körük, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı.