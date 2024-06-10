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Türkiye
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'Kızımı saçından bile tanırım!' Depremzede anne kızını arıyor

2024-06-10 16:51:13
'Kızımı saçından bile tanırım!' Depremzede anne kızını arıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi enkazından yaralı çıkarılıp İzmir'e götürüldüğü öne sürülen 26 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük'ün DNA eşleşmesi sonucu, cenazesi Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'ndan çıktı. Kızının cenazesini buradan alıp, memleketi Adana'ya götürerek toprağa veren 56 yaşındaki Fadime Gökçe, bir karışıklık olmuş olabileceğini belirtip, yeniden DNA testi yapılması için savcılığa başvurdu. Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin B Blok'taki dairesinde eşi 30 yaşındaki Barış Körük ile oturan Fikriye Aybüke Körük, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı.

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Foto - 'Kızımı saçından bile tanırım!' Depremzede anne kızını arıyor

İZMİR'E SEVK EDİLMİŞ 10 gün boyunca enkazın başında bekleyen Fadime Gökçe, enkazda bodrum katına inilmesine rağmen kızına ulaşılamayınca polise gidip, kayıp başvurusunda bulunmak istedi. Ancak kendisine 5-10 gün sonra başvuru yapması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Adana'ya dönen Fadime Gökçe, 20 Şubat'ta DNA örneği verip, kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Fikriye Aybüke Körük'ün, depremin ikinci gününde İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirlendi. 467 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI 10 Şubat'ta hastaneye giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre; ayakta tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. İzmir'e gelen Gökçe, kızını burada da bulamadı. Hastaneye getirilişinin üzerinden 467 gün sonra haber geldi. Savcılıktan aranan Fadime Gökçe'ye, verdiği DNA örneğinin Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda toprağa verilen genç kadınla eşleştiği belirtildi. Cenazeyi buradan alan Gökçe, memleketine götürüp, Adana Kabasakal Mezarlığı'nda annesinin yanında defnetti.

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Foto - 'Kızımı saçından bile tanırım!' Depremzede anne kızını arıyor

"GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN" Buna karşın Fadime Gökçe, teslim alıp annesinin yanına defnettiği genç kadının kızı olduğuna inanamadığını belirtip, "Bu kişiyi, bir kadın, 'kendi kızı' diye teşhis edip, toprağa veriyor. İnsan tanımadığı birini teşhis eder mi? Kızımı saçından bile tanırım. Ölümünden sonra bir fotoğraf bile çekilmemiş, görmedim. Bir karışıklık da olmuş olabilir. Bu nedenle tekrar savcılığa başvurduk. DNA testi yapılsın, gerçek ortaya çıksın" dedi. "BİZE YİNE BAYRAM YOK" Kızının hayatta olduğuna inandığını belirten Gökçe, bayrama hüzünlü girdiğini söyledi. Gökçe, "Geçenlerde ciğerlerime su dolduğu için hastanelik oldum. Entübe edildim. Adeta ölüp, tekrar dirildim. Kafamdaki şüpheleri silmem için DNA testi yapılmasına izin verilmesini talep ediyorum. Her zamanki gibi yine bize bayram yok. Dağlar sanki üzerime devriliyor" diye konuştu. Kaynak: DHA

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