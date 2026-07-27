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Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus

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AA Giriş Tarihi:

Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus

Avrupa'nın önde gelen Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor. Ülkede 2026 yılında 116 bin hektar alan kül oldu.

#1
Foto - Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2 kanalında katıldığı yayında, ülkede devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Nunez ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde geçen hafta başlayan yangınlarda şu ana kadar 42 bin hektar alanın yandığını ve 2 bin 500'ü aşkın itfaiye erinin ve 18 hava aracının müdahale ettiği yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti.

#2
Foto - Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus

Ülke genelinde sene başından bu yana 13 bin 566 kez yangın çıktığını kaydeden Nunez şu ana kadar 116 bin hektardan fazla alanın yandığı bilgisini paylaştı. Bu alan, Paris şehir merkezinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor.

#3
Foto - Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus

Nunez, Fransa'nın en büyük yangın sezonlarından birinin görüldüğü 2022 yılında ise yıl boyunca 70 bin hektarın yandığını hatırlattı.

#4
Foto - Ülke tarihinde böylesi görülmedi! Fransa'da büyük kabus

Yangın sezonu geçen yıllara kıyasla çok daha erken başlayan Fransa'da, Gironde vilayetinin yanı sıra Landes, Var ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar da günlerdir devam ediyor. Yangınlar nedeniyle 200 bini aşkın kişi tahliye edildi.

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