Kızak atları için böyle önlem alındı

Atlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden atlı kızak sahibi Dural Taşdemir, “Bu atlarımız bizim için çok kıymetli öncelikle, bire bir turizmle uğraştıktan sonra bunların besileri, bakımları biraz daha iyi olmaya başladı. Çok iyi bakıyoruz. Kızak turundan geldikten sonra da vücut ısılarını soğukla değil de battaniye ile karşılasın kapasınlar diye üzerlerini battaniye ile örtüyoruz. Bu şekilde daha güzel oluyor. Hayvanlarımıza da mutlu oluyor. Hastalık olmasın diye battaniye ile koruyoruz” dedi.