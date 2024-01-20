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Yaşam
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Kızak atları için böyle önlem alındı

2024-01-20 21:00:24
Kızak atları için böyle önlem alındı

Kars’ta yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kızakları çeken atları soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtülüyor.

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Foto - Kızak atları için böyle önlem alındı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük 2’inci gölü Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü bölgede turistleri kızaklarla gezdiren atlar ise sahipleri tarafından soğuk havadan özenle korunuyor.

#2
Foto - Kızak atları için böyle önlem alındı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Çıldır Gölü’nde at sahipleri, buz üzerinde turistleri gezdirdikten sonra atlarının üzerlerine, battaniye ve kilim örterek atların soğuktan etkilenmemesini sağlıyor.

#3
Foto - Kızak atları için böyle önlem alındı

Atlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden atlı kızak sahibi Dural Taşdemir, “Bu atlarımız bizim için çok kıymetli öncelikle, bire bir turizmle uğraştıktan sonra bunların besileri, bakımları biraz daha iyi olmaya başladı. Çok iyi bakıyoruz. Kızak turundan geldikten sonra da vücut ısılarını soğukla değil de battaniye ile karşılasın kapasınlar diye üzerlerini battaniye ile örtüyoruz. Bu şekilde daha güzel oluyor. Hayvanlarımıza da mutlu oluyor. Hastalık olmasın diye battaniye ile koruyoruz” dedi.

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Foto - Kızak atları için böyle önlem alındı

Çıldır Gölü'nde kızaklara koşulan atların tamamının üzerine soğuktan korunmaları için battaniye örtülüyor. At sahipleri atlarının hem karnını doyuruyor. Hem de soğuktan koruyor. Atlar ise üzerlerine örtülen battaniyelerle üşümüyor. Çıldır Gölü’nde buz üzerinde atlı kızak gezileri ise yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

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