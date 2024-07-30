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Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

2024-07-30 12:04:24
Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

Konya'da yaz ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan Arabaşı çorbası kışın yutuluyor, yazın içiliyor.

#1
Foto - Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

Orta Anadolu'da ara aşı olarak bilinen lezzet, geçmişten günümüze tüketilmeye devam ediyor. Günümüzde arabaşı olarak bilinen çorba, en çok merak edilen yemekler arasında yer alıyor.

#2
Foto - Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

Arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi hayvan etiyle pişiriliyor. Kış aylarında özel olarak hazırlanan hamuru ile yutularak tüketilen arabaşı çorbası, yaz aylarında ise hamursuz olarak en çok tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor.

#3
Foto - Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

Konya denilince yaz aylarında en çok tüketilen lezzetlerden birisinin de arabaşı olduğunu anlatan 30 yıllık çorbacı Ramazan Bademci, "Tabii kışın en çok tüketilen lezzetlerden bir tanesi arabaşıdır ama havaların ısınmasıyla bu çorba zaten yazın da aynı şekilde tercih ediliyor. Çünkü ağır yemek hava sıcaklığı yüksek olduğunda büyük rahatsızlıklar verdiği için şu anda en büyük tercih edilenlerden bir tanesi arabaşı çorbası oluyor. Zaten arabaşının en büyük özelliklerinden bir tanesi ise tavukla yapılması ve bu şekilde de çok hafif olduğu için tercih kaynağı oluyor" dedi.

#4
Foto - Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

İş yerine gelen müşterilerin 17 çorba arasında arabaşı çorbasını tercih ettiğini anlatan Ramazan Bademci, "Şöyle bir şey var, gurbetçilerimiz Konya'ya gelirken en büyük lezzet hasretlerinden bir tanesi arabaşı ve bamya çorbası. Bugünlerde en çok tüketilen lezzet olarak yoğun bir şekilde yapıyoruz. En çok arabaşını tercih ediyor müşterilerimiz, çünkü hasret oluyor. Sakatat türü isteyenler de var yurt dışında bulamadıkları için. Tabii biz şu anda yaptığımız çorbalardan hafif olduğu için bütün kısmı arabaşını tercih ediyor diyebilirim. Şimdi bu geleneklerimizden gelen bir lezzet arabaşı çorbası. Bu lezzete herkes alışkın olması nedeniyle tercih sebeplerinden bir tanesi bu çünkü kış aylarının en hızlı tüketilenlerinden bir tanesi. Mutlaka haftanın 2 - 3 günü arabaşı tüketiliyor. Burada da zaten damak alışkanlığı olduğu için biz çorbayı saydığımız zaman, 17 çeşit çorba var bizde ama saydığımız çorbayı unutuyorlar çoğu arabaşı bilinç altında olduğu için hemen arabaşı istiyor" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

Bademci, "Gençlerin şu anda en çok tercih ettikleri, mutlaka arabaşını duydukları için yani arabaşını denemek istiyorlar, içen de bir daha bırakmıyor. Çünkü farklı bir lezzet. Ağız tadına uygun. On numara bir şekilde tat veriyor, o yüzden de şu anda Z kuşağı da arabaşını tercih ediyor" ifadelerini kullandı. Yaz aylarında da arabaşı çorbası içen Olcay Erkeleş, "Biz yaz kış arabaşını sevdiğimiz için tüketiyoruz, severek de içiyoruz. Bu lezzet hoşumuza gidiyor ve sevdiğimiz için içiyoruz. Tabii ki mideyi yormadığı için de severek içiyoruz arabaşını. İçmeye de devam edeceğiz" dedi.

#6
Foto - Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

Arabaşı çorbasının bağımlısı olduğunu söyleyen Şerife Erkeleş de, "Arabaşı yaz kış fark etmiyor. Yazın neden çay sorusu gibi bir şey herhalde neden arabaşı sorusu benim için. Çaydan da vazgeçmeyip yaz kış içiyoruz. Bir tiryakilik olmuş benim için. Yaz kış tüketiyorum. Ben beyaz eti çok tercih ediyorum. O yüzden tavuk hafif geliyor. Dolayısıyla çorbası da hafif oluyor. Bu sıcaklarda yenilebilecek en hafif çorbalardan birisi arabaşı" diye konuştu. Hasan Hüseyin Taş ise, kış aylarında da yaz aylarında da vazgeçilmez bir lezzet olduğunu, severek tükettiklerini söyledi.

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