Kışın yutulan, yazın içilen lezzet!

İş yerine gelen müşterilerin 17 çorba arasında arabaşı çorbasını tercih ettiğini anlatan Ramazan Bademci, "Şöyle bir şey var, gurbetçilerimiz Konya'ya gelirken en büyük lezzet hasretlerinden bir tanesi arabaşı ve bamya çorbası. Bugünlerde en çok tüketilen lezzet olarak yoğun bir şekilde yapıyoruz. En çok arabaşını tercih ediyor müşterilerimiz, çünkü hasret oluyor. Sakatat türü isteyenler de var yurt dışında bulamadıkları için. Tabii biz şu anda yaptığımız çorbalardan hafif olduğu için bütün kısmı arabaşını tercih ediyor diyebilirim. Şimdi bu geleneklerimizden gelen bir lezzet arabaşı çorbası. Bu lezzete herkes alışkın olması nedeniyle tercih sebeplerinden bir tanesi bu çünkü kış aylarının en hızlı tüketilenlerinden bir tanesi. Mutlaka haftanın 2 - 3 günü arabaşı tüketiliyor. Burada da zaten damak alışkanlığı olduğu için biz çorbayı saydığımız zaman, 17 çeşit çorba var bizde ama saydığımız çorbayı unutuyorlar çoğu arabaşı bilinç altında olduğu için hemen arabaşı istiyor" şeklinde konuştu.