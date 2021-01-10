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Kışın tüketildiğinde hücreleri yenileyen 10 besin

2021-01-10 10:21:50
Kışın tüketildiğinde hücreleri yenileyen 10 besin

Hücre bölünmesi; hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bazı durumlarda ise bu döngü anormal bir seyirde ilerleyip hücrelerin fazla bölünmesi sonucu tümör oluşumu gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz birtakım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu besin ögelerine önem verdiğimiz sürece hastalık riskimizi minimuma düşürür, vücudumuzun yenilenme sürecine destek oluruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen 10 besini sıraladı

#1
Foto - 1-Turp Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan lahanagil ailesi; brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası ve turp gibi birçok faydalı besinden oluşuyor. Farklı renk ve şekle sahip olmaları her birinin içeriğinde farklı vitamin, mineral olduğunun göstergesi. Bu ailenin bir üyesi olan turp, folik asit, K vitamini ve antioksidan yönünden oldukça zengin. İçerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltıyor ve kanser oluşum riskini düşürüyor. Hücre yenilenmesinde rol oynuyor ve vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

1-Turp Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan lahanagil ailesi; brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası ve turp gibi birçok faydalı besinden oluşuyor. Farklı renk ve şekle sahip olmaları her birinin içeriğinde farklı vitamin, mineral olduğunun göstergesi. Bu ailenin bir üyesi olan turp, folik asit, K vitamini ve antioksidan yönünden oldukça zengin. İçerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltıyor ve kanser oluşum riskini düşürüyor. Hücre yenilenmesinde rol oynuyor ve vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

#2
Foto - 2-Hamsi Hamsi, Omega-3 çoklu yağ asitleri yönünden en zengin balık çeşitlerinden biri. Mevsime uygun tercih edilebilecek bir balık çeşidi olup pişirme yöntemi olarak kızartma yerine ızgara ya da buğulama tercih edilmelidir. İçerdiği değerli yağ asitleri beyin sağlığını olumlu etkileyerek konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirirken damarlardaki endotel hücrelerin yapısını koruyarak kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

2-Hamsi Hamsi, Omega-3 çoklu yağ asitleri yönünden en zengin balık çeşitlerinden biri. Mevsime uygun tercih edilebilecek bir balık çeşidi olup pişirme yöntemi olarak kızartma yerine ızgara ya da buğulama tercih edilmelidir. İçerdiği değerli yağ asitleri beyin sağlığını olumlu etkileyerek konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirirken damarlardaki endotel hücrelerin yapısını koruyarak kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

#3
Foto - 3-Havuç Havucun faydaları arasında ilk sırada güçlü bir antioksidan olan beta karoteni bulunuyor. İnce bağırsakta A vitaminine dönüştürülen ve vücudumuzda bulunan serbest radikal dengesinin korunmasına yardımı olan beta karoten cilt, saç ve tırnakların korunmasından kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına kadar pek çok noktada önemli bir bileşendir. Kolesterolün düşürülmesinden erken yaşlanma belirtilerinin azaltılmasına, bağışıklığı güçlendirmeden vücutta detoks etkisine kadar pek çok faydası bulunur.

3-Havuç Havucun faydaları arasında ilk sırada güçlü bir antioksidan olan beta karoteni bulunuyor. İnce bağırsakta A vitaminine dönüştürülen ve vücudumuzda bulunan serbest radikal dengesinin korunmasına yardımı olan beta karoten cilt, saç ve tırnakların korunmasından kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına kadar pek çok noktada önemli bir bileşendir. Kolesterolün düşürülmesinden erken yaşlanma belirtilerinin azaltılmasına, bağışıklığı güçlendirmeden vücutta detoks etkisine kadar pek çok faydası bulunur.

#4
Foto - 4-Pırasa Pırasa, değerli bir antioksidan olan karotenoid ailesinden ‘lutein’ içeriyor. Lutein, göz, cilt ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda belirli organlardaki serbest radikallerin sayısını azaltarak hastalık süresinin azalmasına ve bu dokuların hızla onarılmasına yardımcı oluyor. Bu antioksidan en yoğun pazı, pırasa ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Az kalori ve bol vitamin içeren pırasa, kilo vermeye yardımcı olduğu gibi kabızlığa iyi geliyor, vücudun direncini artırıyor.

4-Pırasa Pırasa, değerli bir antioksidan olan karotenoid ailesinden ‘lutein’ içeriyor. Lutein, göz, cilt ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda belirli organlardaki serbest radikallerin sayısını azaltarak hastalık süresinin azalmasına ve bu dokuların hızla onarılmasına yardımcı oluyor. Bu antioksidan en yoğun pazı, pırasa ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Az kalori ve bol vitamin içeren pırasa, kilo vermeye yardımcı olduğu gibi kabızlığa iyi geliyor, vücudun direncini artırıyor.

#5
Foto - 5-Nar Nar, bazı inançlarda sonsuz yaşamın sembolü olarak yer alır. İçeriğinde yüksek lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlar barındırır. Bir porsiyon nar, günlük alınması gereken K vitamininin neredeyse yarısını içerir. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yaraların onarılmasında yardımcıdır. Ayrıca K vitamininden zengin olan nar, kalsiyum vitamininin kemikler tarafından daha iyi emilmesini sağlayarak kemikleri de güçlendirir.

5-Nar Nar, bazı inançlarda sonsuz yaşamın sembolü olarak yer alır. İçeriğinde yüksek lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlar barındırır. Bir porsiyon nar, günlük alınması gereken K vitamininin neredeyse yarısını içerir. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yaraların onarılmasında yardımcıdır. Ayrıca K vitamininden zengin olan nar, kalsiyum vitamininin kemikler tarafından daha iyi emilmesini sağlayarak kemikleri de güçlendirir.

#6
Foto - 6- Yağlı tohumlar Ceviz, fındık, badem üçlüsü ve keten tohumu gibi yağlı tohumlar, içerdikleri çoklu doymamış yağ asidi olan Omega-3 sayesinde hem vücudu hem beyni yenilemeye yardımcı oluyor. Kötü huylu kolesterolün azalmasına fayda sağlayan bu besinler aynı zamanda bağırsak hareketliliğini sağlayarak kabızlık sorununa da iyi gelebiliyor. Ancak yüksek kaloriye sahip olduklarından dolayı günde toplam bir avuç içini geçmemek gerekiyor.

6- Yağlı tohumlar Ceviz, fındık, badem üçlüsü ve keten tohumu gibi yağlı tohumlar, içerdikleri çoklu doymamış yağ asidi olan Omega-3 sayesinde hem vücudu hem beyni yenilemeye yardımcı oluyor. Kötü huylu kolesterolün azalmasına fayda sağlayan bu besinler aynı zamanda bağırsak hareketliliğini sağlayarak kabızlık sorununa da iyi gelebiliyor. Ancak yüksek kaloriye sahip olduklarından dolayı günde toplam bir avuç içini geçmemek gerekiyor.

#7
Foto - 7-Yumurta Yumurta kaliteli protein, demir, B12, D, ve A vitamini kaynağı. Kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlıyor. Vücutta meydana gelen hayati tepkimelerde ihtiyaç duyulan birçok besin ögesinin önemli bir kaynağı olan yumurtanın önemli bileşenlerinden B12 vitamininin toplumda çok fazla eksikliği görülüyor. Eksikliğinde; unutkanlık, halsizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler veriyor. Her sabah yediğiniz 1 adet yumurta ve 1 dilim beyaz peynir günlük B12 vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor.

7-Yumurta Yumurta kaliteli protein, demir, B12, D, ve A vitamini kaynağı. Kasların gelişmesini, saç, tırnak ve cildin onarılmasını sağlıyor. Vücutta meydana gelen hayati tepkimelerde ihtiyaç duyulan birçok besin ögesinin önemli bir kaynağı olan yumurtanın önemli bileşenlerinden B12 vitamininin toplumda çok fazla eksikliği görülüyor. Eksikliğinde; unutkanlık, halsizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler veriyor. Her sabah yediğiniz 1 adet yumurta ve 1 dilim beyaz peynir günlük B12 vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor.

#8
Foto - 8-Kefir Besinlerden aldığımız vitamin ve mineralleri bağırsaklarımızın sağlıklı bir şekilde emebilmesi ve vücut dolaşımımıza aktarabilmesi için bağırsak floramızın sağlığı çok önemli. Çeşitli çevresel ve diyet faktörleri bağırsak geçirgenliğini etkiliyor. Probiyotik özelliğiyle kefir, bağırsak floramızın bütünlüğünün korunması ve onarımında büyük rol oynuyor.

8-Kefir Besinlerden aldığımız vitamin ve mineralleri bağırsaklarımızın sağlıklı bir şekilde emebilmesi ve vücut dolaşımımıza aktarabilmesi için bağırsak floramızın sağlığı çok önemli. Çeşitli çevresel ve diyet faktörleri bağırsak geçirgenliğini etkiliyor. Probiyotik özelliğiyle kefir, bağırsak floramızın bütünlüğünün korunması ve onarımında büyük rol oynuyor.

#9
Foto - 9-Zerdeçal Zerdeçal uzun yıllar Hindistan’da tıbbi amaçlarda kullanılmış bir baharat. İçerisinde ‘curcuminoid’ adı verilen güçlü antioksidan bileşenler bulunuyor. Anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) etkisiyle vücudun onarımına katkı sağlarken vücutta detoks etkisi de yaratarak cilt sağlığını koruyor.

9-Zerdeçal Zerdeçal uzun yıllar Hindistan’da tıbbi amaçlarda kullanılmış bir baharat. İçerisinde ‘curcuminoid’ adı verilen güçlü antioksidan bileşenler bulunuyor. Anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) etkisiyle vücudun onarımına katkı sağlarken vücutta detoks etkisi de yaratarak cilt sağlığını koruyor.

#10
Foto - 10-Ispanak İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde kolajen üretimini artırarak cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturan ıspanak, yüksek lif, potasyum ve K vitamini içermesiyle hem hücre yenilenmesine katılıyor hem de kalp-damar ve bağırsak sağlığını koruyor. Kasları güçlendiren zihinsel ve bedensel yorgunluğu önleyen ıspanağı çiğ haliyle salata olarak tüketebilir veya pişirerek sebze yemeği yapabilirsiniz.

10-Ispanak İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde kolajen üretimini artırarak cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturan ıspanak, yüksek lif, potasyum ve K vitamini içermesiyle hem hücre yenilenmesine katılıyor hem de kalp-damar ve bağırsak sağlığını koruyor. Kasları güçlendiren zihinsel ve bedensel yorgunluğu önleyen ıspanağı çiğ haliyle salata olarak tüketebilir veya pişirerek sebze yemeği yapabilirsiniz.

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