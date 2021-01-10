Kışın tüketildiğinde hücreleri yenileyen 10 besin

Hücre bölünmesi; hücrelerimizin çoğalmasını, büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Saç, cilt, kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bazı durumlarda ise bu döngü anormal bir seyirde ilerleyip hücrelerin fazla bölünmesi sonucu tümör oluşumu gibi ciddi hastalıklara sebep olabilir. Her adımın düzgün ilerleyebilmesi için vücudumuz birtakım enerji kaynaklarına, vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar. Bu besin ögelerine önem verdiğimiz sürece hastalık riskimizi minimuma düşürür, vücudumuzun yenilenme sürecine destek oluruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen 10 besini sıraladı