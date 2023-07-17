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Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

2023-07-17 23:05:09
Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan pekmez, Türkiye’nin dört bir yanında farklı yöntemlerle üretiliyor. Bugüne kadar bir çok atasözü, deyim ve tekerlemeye de konu olan pekmez, günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacını karşılarken özellikle hamileler ile gelişim çağındaki çocuklar beslenmesinde de önemli rol oynuyor. Önemli geçim kaynağı olduğu pekmez yapımını imece usulü gerçekleştiriyorlar.

#1
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

“Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle”, “Pekmez gibi malın olsun”, “Küpün içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez, bizim köyün kızları davulsuz gelin gitmez”, “Dolapta pekmez yala yala bitmez”, “Kavutu olan pekmeze katar, aklı olan öğüt tutar” gibi pek çok tekerleme, atasözü ve deyimde adı geçen pekmez Anadolu’nun dört bir yanında farklı meyvelerden üretilerek, özellikle soğuk kış günlerinde üşümemek için tüketiliyor.

#2
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

Binlerce yıllık geleneksel beslenme kültürü ve damak zevkinin vazgeçilmezlerinden biri olan pekmez aynı zamanda “enerji içeceği” özelliğine sahip.

#3
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, hızla kana karışabilen pekmezin “acil” enerji ihtiyacı için gerekli bir gıda maddesi olduğunu belirtirken, 2 yemek kaşığı pekmezde (20 gram), insan vücudu için çok değerli olan 2 miligram demir, 80 miligram kalsiyum ve 58 kilokalori enerji bulunduğunu söyledi.

#4
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

Pekmezin büyüme çağındaki çocuklar, işçiler, sporcular, hamile ve emziren anneler için eşsiz bir gıda maddesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Artık, 200 gram pekmezin kalori açısından 1150 gram süte, 300 gram ekmeğe, 390 gram ete eşdeğer olduğunu kaydetti.

#5
Foto - Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

Prof. Dr. Artık, pekmezin sindirim sisteminde parçalanmasına gerek olmadan kana geçebildiği bilgisini de vererek, “Bu nedenle özellikle enerji aktivitesi yüksek olan çocuklarda ve sporcularda enerjinin pekmezle sağlanmasının büyük önemi vardır. Üzüm ve pekmezin içerdiği demir, kolayca emilmekte ve günlük demir ihtiyacının yüzde 35’i bu ürünlerce karşılanabilmektedir” dedi. Ayrıca kansızlığa iyi geliyor! Pekmez, vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır.

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