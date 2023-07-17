Kış aylarının vazgeçilmezi pekmezin faydaları: Kansızlık hastalığının 'Yok artık' dedirten doğal çaresi

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez besin kaynaklarından biri olan pekmez, Türkiye’nin dört bir yanında farklı yöntemlerle üretiliyor. Bugüne kadar bir çok atasözü, deyim ve tekerlemeye de konu olan pekmez, günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacını karşılarken özellikle hamileler ile gelişim çağındaki çocuklar beslenmesinde de önemli rol oynuyor. Önemli geçim kaynağı olduğu pekmez yapımını imece usulü gerçekleştiriyorlar.