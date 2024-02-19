Kış aylarında zor şartlara rağmen mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar

Eskişehir’de oto yıkamacılık yapan Fahri Toğrul, mesleklerinin sabır işi olduğunu söyledi. Yaz mevsiminin ayrı, kış mevsiminin ayrı zorluğu olduğunu ifade eden Toğrul, “Şu anda mevsim şartlarından dolayı soğuk aylardayız. Hava sıcaklıkları eksi 10 dereceyi bulabiliyor. Zorlu şartlarda mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Mesleğin getirdiği çok büyük zorluklarımız var. Arabalarımız donuyor, sıcak suyla çözmeye çalışıyoruz. Bu şartlara karşı önlemimizi alıyoruz. Akşamdan tesisatı topluyorsun, çıkartıyorsunuz. Ellerimiz çatlıyor, ayaklarımızda soğuk yanığı olabiliyor. Vücudumuzu kollamak zorundayız. Ama silmekte zorlandığımız için eldivenle de çalışamıyoruz. Çıplak elle soğuk havada işimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Eskişehir’in yazı Temmuz ve Ağustos. Kalan 10 ayda işler bayağı bir düşüyor. Düştüğü zaman da çarkı çevirmeye bakıyoruz. Çok bir beklentimiz olmuyor. Derdimiz masraflarımız çıksın, dükkanımızı idame ettirelim” dedi.