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Kış aylarında zor şartlara rağmen mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar

2024-02-19 10:35:24
Kış aylarında zor şartlara rağmen mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar

Kış mevsiminin hissedildiği Eskişehir’de zaman zaman soğuktan elleri çatlayan, ayaklarında yanık oluşan ve hastalığa yakalanan oto yıkamacılar, zorlu iklim şartlarına rağmen ekmek parası uğruna çalışmaya devam ediyor.

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Foto - Kış aylarında zor şartlara rağmen mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar

Hava sıcaklığının birkaç gündür yüksek seyrettiği ancak zaman zaman eksi değerlere düştüğü Eskişehir’de kış mevsiminin etkileri görülüyor.

#2
Foto - Kış aylarında zor şartlara rağmen mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar

Yağışlar ile özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının meydana geldiği kentin iklimi nedeniyle oto yıkamacıların çalışma şartları güçleşiyor. Meslekleri sebebiyle sürekli suyla iç içe olan yıkamacılar, hava sıcaklıkları eksi değerleri bulduğunda hem araç yıkamakta hem de işinin başında durmakta zorlanıyor. Arabaların donmaması ve tesisatların patlamaması için çeşitli önlemler alan esnaf, elleri çatlamasına, ayaklarında soğuk yanığı oluşmasına ve hastalıklara yakalanmasına rağmen dükkan giderlerini çıkartmaya çalışıyor.

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Foto - Kış aylarında zor şartlara rağmen mesleklerini sürdürmeye çalışıyorlar

Eskişehir’de oto yıkamacılık yapan Fahri Toğrul, mesleklerinin sabır işi olduğunu söyledi. Yaz mevsiminin ayrı, kış mevsiminin ayrı zorluğu olduğunu ifade eden Toğrul, “Şu anda mevsim şartlarından dolayı soğuk aylardayız. Hava sıcaklıkları eksi 10 dereceyi bulabiliyor. Zorlu şartlarda mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Mesleğin getirdiği çok büyük zorluklarımız var. Arabalarımız donuyor, sıcak suyla çözmeye çalışıyoruz. Bu şartlara karşı önlemimizi alıyoruz. Akşamdan tesisatı topluyorsun, çıkartıyorsunuz. Ellerimiz çatlıyor, ayaklarımızda soğuk yanığı olabiliyor. Vücudumuzu kollamak zorundayız. Ama silmekte zorlandığımız için eldivenle de çalışamıyoruz. Çıplak elle soğuk havada işimizi idame ettirmeye çalışıyoruz. Eskişehir’in yazı Temmuz ve Ağustos. Kalan 10 ayda işler bayağı bir düşüyor. Düştüğü zaman da çarkı çevirmeye bakıyoruz. Çok bir beklentimiz olmuyor. Derdimiz masraflarımız çıksın, dükkanımızı idame ettirelim” dedi.

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