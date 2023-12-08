Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Genel olarak çöl ikliminde ağaçta yetişen Kudüs hurması sıcağı seven oldukça da lezzetli ve faydalı olan bir meyve türüdür. Ayrıca Filistin topraklarında yetişen ve diğer hurmalarla arasında fark olan isminin de Filistin’e bağlı olan Kudüs ‘ten gelen hurmaya Kudüs Hurması denir. İsminden dolayı insanlar sadece Kudüs de yetiştiğini düşünür, fakat sıcak olan ve çöl iklimine hakim olan yerlerde de yetişmektedir. Kudüs hurması Filistin’in göz bebeği olarak ve Filistin halkının geçim kaynağı olarak bilinir.