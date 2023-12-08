2023-12-08 18:24:45 Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ve Ramazan ayı gelince aklımıza gelen hurmalardan olan Kudüs hurması insan vücuduna birçok faydası olan bir meyve türüdür. Besin değeri çok yüksek olan, vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengin olan besindir. Ayrıca hurmanın ne kadar faydalı olduğunu birçok bilim adamları tarafından da söylenmektedir. Hurmanın faydaları nelerdir? Kudüs hurmasının faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…