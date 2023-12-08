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Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

2023-12-08 18:24:45
Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan ve Ramazan ayı gelince aklımıza gelen hurmalardan olan Kudüs hurması insan vücuduna birçok faydası olan bir meyve türüdür. Besin değeri çok yüksek olan, vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengin olan besindir. Ayrıca hurmanın ne kadar faydalı olduğunu birçok bilim adamları tarafından da söylenmektedir. Hurmanın faydaları nelerdir? Kudüs hurmasının faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

#1
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Genel olarak çöl ikliminde ağaçta yetişen Kudüs hurması sıcağı seven oldukça da lezzetli ve faydalı olan bir meyve türüdür. Ayrıca Filistin topraklarında yetişen ve diğer hurmalarla arasında fark olan isminin de Filistin’e bağlı olan Kudüs ‘ten gelen hurmaya Kudüs Hurması denir. İsminden dolayı insanlar sadece Kudüs de yetiştiğini düşünür, fakat sıcak olan ve çöl iklimine hakim olan yerlerde de yetişmektedir. Kudüs hurması Filistin’in göz bebeği olarak ve Filistin halkının geçim kaynağı olarak bilinir.

#2
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Kudüs Hurmasının Faydaları Nelerdir? Özellikle A, C, B1 ve B2 vitaminlerini içerir. Lif açısından oldukça zengindir. Demir, kalsiyum ve fosfat da içerir. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca sindirimin kolay ve hızlı olmasını sağlar. Yeni doğmuş anneler tükettiği zaman anne sütünü artırıcı özelliği vardır. Hamile bayanlar hamileliğin son aylarında Kudüs hurması tükettiği zaman doğumun daha kolay olmasını sağlar.

#3
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Kırmızı kan hücrelerini artırdığı için kansızlığı da önler. İçerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde kalp ve damar hastalarına karşı da oldukça faydalıdır. Lif açısından yüksek olduğu için ve tok tuttuğu için zayıflamak isteyenlere en güzel ara öğündür. Ayrıca zayıflamaya yardımcı oluyor. Yapılan araştırmaya göre de düzenli ve yeterli miktarda tüketildiği zaman birçok kanser türünü de önleyici özelliği bulunur.

#4
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Doyurucu ve besleyici özelliği sayesinde bebeklerin daha vitaminli ve daha sağlıklı beslenmesi sağlar. Özellikle et ürünlerini tüketmeyen bir insanın protein ihtiyacını da karşılar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde ise hücrelerin yenilenmesini ve onarılmasını sağlar. Kötü kolesterolün yükselmesini önlemektedir. Beyin sağlığına da faydası bulunduğu için hafızayı kuvvetlendirir, hafıza kaybını önler ve zekayı güçlendirir.

#5
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Vücuttaki kasların ve kemiklerin güçlenmesini de sağlar. İktidarsızlığa da iyi geldiği bilinir. Ayrıca şeker hastaları için sağlıklı bir besindir. Kısa sürede ve uzun vadeli enerji verdiği için yorgunluğa ve halsizliğe karşı iyi gelir. Kan yapıcıdır. Özellikle kemik erimesini önler. Yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Mideyi kuvvetlendirir ve mide oluşan ülser gibi hastalıklara karşı korur.

#6
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Kudüs Hurmasının Besin Değerleri Nelerdir? Yaklaşık hesaba göre belirlenir, bazı değerlerde değişiklik görülür. Genel olarak 100 gr kadar Kudüs hurmasının besin değerleri ise şöyledir; Lif: 7 gram Protein: 3 gram Demir: 1 miligram Kalsiyum: 40 miligram C vitamini: 0,5 miligram Potasyum: 650 miligram Sodyum: 1,5-2 miligram Magnezyum: 45 miligram Karbonhidrat: 75 miligram

#7
Foto - Kırmızı kan hücrelerini artırıyor, kemik erimesini önlüyor: Kudüs hurması, rezerve sahip! Duyan market kapısını çalacak

Kudüs Hurmasını Özellikleri Nelerdir? Kudüs hurmasının rengi çok açık değildir, normal koyuluktadır. Kudüs hurması daha iri yapılıdır. Parlak ve canlı gözükür. Etli ve lezzetlidir. Kudüs hurmasının doyurucu özelliği de vardır.

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