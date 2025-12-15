Kırmızı ette alarm!

Şap salgını nedeniyle hayvancılık sektöründe kriz yaşanıyor. TÜSEDAD verilerine göre, besi hayvanlarında kaybın yüzde 30’a, süt sığırlarında ise yüzde 20’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hayvancılığı derinden sarsan şap salgını, üreticileri zorunlu kesime yöneltti. Salgın nedeniyle çok sayıda yetiştirici hayvanlarını erken kesime göndermek zorunda kalırken, sektörde ciddi kayıplar yaşandığı belirtiliyor. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) verilerine göre, besi hayvanlarında kaybın yüzde 30’a, süt sığırlarında ise yüzde 20’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Binlerce büyükbaş hayvanın kesime gitmesinin ardından, hayvancılık sektöründe “kesilecek hayvan kalmıyor” endişesi giderek güçleniyor.