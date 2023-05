Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Güncel verilere göre kırmızı et fiyatının 300 TL'yi geçtiği ifade ediliyor. Artan fiyatlara ve vatandaşların taleplerine yanıt ise Et ve Süt Kurumu'ndan geliyor. Kurumun beyanlarına göre, kırmızı et satışı gerçekleştiren şirketlerin Et ve Süt Kurumu kesimhanelerinden yararlanması durumunda belirli teşvikler alacağı, bu esnafın kıymayı kilogram başına 200 - 210 TL aralığından ve kuşbaşı eti kilogram başına ise 220 - 230 TL aralığından satışa sunması hedefleniyor. Esnaf, kurumdan et alabileceği gibi, belirli belgeleri temin ve teslim ederek kurum kesimhanelerinde hayvanlarının steril kesiminin yapılması talebinde de bulunabilir. Et ve Süt Kurumu'nun faaliyetleri yalnızca bunlarla sınırlı değil.