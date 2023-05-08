Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Yurdumuzda bir müddettir devam eden ekonomik çalkantı ve denetimsiz enflasyon yükselişi, vatandaşın sofrasını da ciddi anlamda etkilemekte. Vatandaşın alamadığı besinlerin başında ise kırmızı et bulunuyor. Et ve Süt Kurumu, bu meseleyi halletmeye yönelik bazı faaliyetler yürüttüğünü açıkladı. Pekâlâ, bu çalışmalar nelerdir ve Et ve Süt Kurumu pazardaki astronomik fiyatlar için ne tür bir çözüm öngörüyor? Haberimizin devamında bu konuyu sizler için ele aldık. Şarküteri üreticisi olan esnaf da dahil olmak üzere birçok vatandaş, tırmanan fiyatlardan dolayı oldukça rahatsız durumda. Esnaf, fiyatlar sebebiyle satış yapamamaktan yakınırken, vatandaşlar ise uzun süredir kırmızı eti sofralarına koyamadıklarından şikayetçi. Mesele, sadece kırmızı etle sınırlı değil; süt ve süt ürünleri fiyatları da vatandaşı fazlasıyla zorlayan durumda.