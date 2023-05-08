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Ekonomi
5
Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

2023-05-08 18:28:29
Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Kırmızı et maliyetleri, uzunca bir süre vatandaşları endişeli düşüncelere sevk ediyor. Kırmızı et tüketemeyen insanlara Et ve Süt Kurumu'ndan müjdeli haber geldi.

#1
Foto - Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Yurdumuzda bir müddettir devam eden ekonomik çalkantı ve denetimsiz enflasyon yükselişi, vatandaşın sofrasını da ciddi anlamda etkilemekte. Vatandaşın alamadığı besinlerin başında ise kırmızı et bulunuyor. Et ve Süt Kurumu, bu meseleyi halletmeye yönelik bazı faaliyetler yürüttüğünü açıkladı. Pekâlâ, bu çalışmalar nelerdir ve Et ve Süt Kurumu pazardaki astronomik fiyatlar için ne tür bir çözüm öngörüyor? Haberimizin devamında bu konuyu sizler için ele aldık. Şarküteri üreticisi olan esnaf da dahil olmak üzere birçok vatandaş, tırmanan fiyatlardan dolayı oldukça rahatsız durumda. Esnaf, fiyatlar sebebiyle satış yapamamaktan yakınırken, vatandaşlar ise uzun süredir kırmızı eti sofralarına koyamadıklarından şikayetçi. Mesele, sadece kırmızı etle sınırlı değil; süt ve süt ürünleri fiyatları da vatandaşı fazlasıyla zorlayan durumda.

#2
Foto - Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Güncel verilere göre kırmızı et fiyatının 300 TL'yi geçtiği ifade ediliyor. Artan fiyatlara ve vatandaşların taleplerine yanıt ise Et ve Süt Kurumu'ndan geliyor. Kurumun beyanlarına göre, kırmızı et satışı gerçekleştiren şirketlerin Et ve Süt Kurumu kesimhanelerinden yararlanması durumunda belirli teşvikler alacağı, bu esnafın kıymayı kilogram başına 200 - 210 TL aralığından ve kuşbaşı eti kilogram başına ise 220 - 230 TL aralığından satışa sunması hedefleniyor. Esnaf, kurumdan et alabileceği gibi, belirli belgeleri temin ve teslim ederek kurum kesimhanelerinde hayvanlarının steril kesiminin yapılması talebinde de bulunabilir. Et ve Süt Kurumu'nun faaliyetleri yalnızca bunlarla sınırlı değil.

#3
Foto - Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan bu kurum, 1 Ekim 1952 tarihinde kurulmuştur. Et ve Süt Kurumu, ülkemizde hayvancılığı teşvik ve destek amacıyla oluşturulan bir kurumdur. Yetki alanı sadece bununla sınırlı değildir. Eş zamanlı olarak, piyasadaki haksız rekabet ve vatandaş mağduriyetini önlemek için fiyat istikrarını sağlama yetkisine de sahiptir.

#4
Foto - Kırmızı et fiyatlarında flaş gelişme! Haber verildi! Artık bu fiyata satılacak

Sonuç olarak, Et ve Süt Kurumu'nun gerçekleştirdiği faaliyetler ve planladığı çözümler, kırmızı et fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu sayede, vatandaşlar ve esnaflar üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi ve daha uygun fiyatlarla kırmızı et tüketiminin sağlanması hedefleniyor.

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