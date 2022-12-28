Kırklareli'de son yağışlarla buğday tarlaları yeşillendi

Buğday, kış öncesi gereken seviyeye geldi Buğdayın çeşitli aşamaları olduğunu ifade eden Şaylan, kış öncesi gereken seviyeye geldiğini söyledi. Buğdayın -5, -6 dereceleri görmesi gerektiğine değinen Şaylan, "Buğdayın çeşitli aşamaları var. Kardeşlenme aşaması var, üşüme aşaması var. Buğdayın belirli bir döneme geldikten sonra kardeş yapması için belirli bir ısı lazım, bir de buğdayın -5, -6’yı görmesi lazım üşümesi lazım. İklim değişikliğini de göz önüne alırsak onlarda da değişiklik olmaya başladı. Donma yaparsa buğday verimi geçtiğimiz seneleri aratmaz. Bundan sonrası da önemli buğday olması gereken seviyeye geldi ve o yüzden memnunuz" şeklinde konuştu. Öte yandan, yeşillenen buğday tarlaları havadan görüntülendi.