Kimyasal kullanmanıza gerek yok! Bu yöntemle fırınlar dakikalar içinde temizlenecek

Fırınlardaki zorlu yağ lekelerinden kurtulmak için genellikle kimyasal ürünler tercih ediliyor. Ancak temizlik için kullanılan bu ürünler insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor. Her evde bulunan tamamen doğal ürünlerle de temizlik yapmak mümkün. Temizlik uzmanı Dean, fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için etkili yöntemini paylaştı. Dean, "Fırını sert kimyasallar olmadan temizlemek istiyorsanız, pişirme işleminden sonra fırın hala sıcakken içine ısıya dayanıklı bir kap su koymanız yeterlidir. 20 dakika bekletin, sonra fırını kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin, ardından içini nemli bir bezle silin." diyor. Ekstra inatçı yağlı bölgelerle uğraşıyorsanız, iki yemek kaşığı karbonatı bir çay kaşığı suyla karıştırarak ev yapımı bir yağ giderici hazırlayın. Mutfağınızda hoş bir koku için birkaç damla uçucu yağ ekleyin. En iyi sonuca ulaşmak için, bu ev yapımı karışımı gece boyunca fırında bekletin. Sabah, beyaz sirke ve su solüsyonuyla nemlendirilmiş bir bezle karışımı silin.