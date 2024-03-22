Altının 2500 liralara yükseleceğini bilmişti! Mert Başaran'dan dolar için 43 lira açıklaması geldi

Halk bir uyansa, "Döviz almayayım, altına yatırım yapayım" dese hem daha çok kazanmış olacak hem paranızı korumuş olacaksınız hem de Amerikan Merkez Bankası'na sıfır faizle para vermemiş olacaksınız. Yani bu kadar büyük para Amerika'nın işine yaramayacak. Döviz artacaktır, çünkü sağlıklı olan da budur. Ama basılı banknotlar yerine altına, fonlara yatırın. Paranızı pul etmeyin. Ben birilerinin sürekli 'döviz alın' demesini, yastık altında sıfır faizle tutmanızı tavsiye etmesini sağlıklı bulmuyorum. Niye 'altın' demiyorlar? Çünkü altın aldığınızda para kazanacaksınız. Dolardan daha fazla kazanacaksınız ve ABD Merkez Bankası'na fayda sağlamayacaksınız. Bunu da birileri bence istemiyor.