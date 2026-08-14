Kimse bunu istemiyor: 13 günde yapılan İsveç diyet ile ilgili her şeyi açıklıyoruz: Olumsuz mu, olumlu mu değişir?
İsveç diyeti; “13 Gün İsveç Diyeti”, “Copenhagen Diet” ya da “Rigshospitalet Diet” olarak bilinen, kısa sürede kilo vermeyi vadeden oldukça kısıtlayıcı bir beslenme programıdır. Fazla kilolarla mücadelede kullanılan zayıflama haplarının olası zararları gündeme gelirken, İsveç diyetinin de kilolara karşı adeta savaş açtığı yönündeki iddialar merak konusu oldu. Peki, bu diyet gerçekten kilo vermeye yardımcı oluyor mu, yoksa sağlığa olumsuz etkileri mi bulunuyor?