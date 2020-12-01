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Kimse bunu beklemiyordu! Koronalı cesetleri silikonlayıp...

2020-12-01 10:26:08
Kimse bunu beklemiyordu! Koronalı cesetleri silikonlayıp...

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı.

#1
Foto - Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallar hem mesleklerini nasıl yaptıklarını hem de son koronavirüs döneminde yaşadıklarını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallar hem mesleklerini nasıl yaptıklarını hem de son koronavirüs döneminde yaşadıklarını anlattı.

#2
Foto - Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüs salgını nedeniyle birtakım önlemler altında işlerini sürdürüyor.

Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüs salgını nedeniyle birtakım önlemler altında işlerini sürdürüyor.

#3
Foto - Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kadından biri olan üç çocuk annesi Ayşe Gürsoy, işlerini dışarıdan çok zor görünse de severek yaptıklarını dile getirdi.

Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kadından biri olan üç çocuk annesi Ayşe Gürsoy, işlerini dışarıdan çok zor görünse de severek yaptıklarını dile getirdi.

#4
Foto - Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, “5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu.

Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, “5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu." dedi.

#5
Foto - Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu.

Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu." dedi.

#6
Foto - Zaman zaman zorlandığımız cenazeler olmasına rağmen cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil. Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz.

Zaman zaman zorlandığımız cenazeler olmasına rağmen cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil. Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz.

#7
Foto - İlk yıkadığını cenazeyi anlatan Gürsoy

İlk yıkadığını cenazeyi anlatan Gürsoy "Denizde boğulan bir kişiye aitti. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cenazesini yıkarken çok etkilenmiştim. Annesi geldi aklıma, o cenazeyi hem yıkadım hem ağladım" şeklinde ifade etti. Koronavirüslü cenazelerin hastanede yıkandığını belirten Gürsoy, "Koronavirüs nedeniyle cenazeyi yıkarken tek kullanımlık tulum giyiyoruz, eldiven ve maske takıyoruz. Koronavirüsten ölen hastalarımızı hastanede yıkıyoruz. Gasilhaneye getirilmiyor." dedi. Tabutla defnediliyor: Ceset torbalarının silikonlandığını belirten Gürsoy "Yıkandıktan sonra ceset torbasına koyarak silikonluyoruz. Bazı cenazelerimiz ise tabutla defnediliyor. Mezarlıkta çalışan kazıcılarımız, imamlarımız, şoförlerimiz zarar görmesin diye bu yöntemi uyguluyoruz" diye ifade etti. 60 yaş ve üzerini de alamıyoruz: 13 yıldır gassallık yapan 2 çocuk babası Murat Solmaz ise, "Gassallık herkesin yapabileceği bir iş değil, hem ürperme, korku var hem herkes buna cesaret edemez. İşimizi severek yapıyoruz. Zaman zaman etkilendiğimiz cenazeler oluyor. Özellikle çocuk cenazeler bizi etkiliyor. Koronavirüslü cenazeler hastaneden yıkanmadan teslim edilmiyor artık. Cenaze yakınlarını alamıyoruz. İçeriye sadece 2 yakını girebiliyor. 60 yaş ve üzerini de alamıyoruz" diye konuştu.

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