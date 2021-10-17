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Medya
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Kimse beklemiyordu! Başrol açıkladı… Masumlar Apartmanı’nda şaşırtacak adım

2021-10-17 10:24:55
Kimse beklemiyordu! Başrol açıkladı… Masumlar Apartmanı’nda şaşırtacak adım

TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı kadrosundaki değişiklikleriyle ilgi görmeye devam ediyor.

#1
Foto - İnci karakterinde başarılı performans sergileyen Farah Zeynep Abdullah, psikoloji gerilimi yüksek sahnelerde yer almakta yorulunca veda etmişti.

İnci karakterinde başarılı performans sergileyen Farah Zeynep Abdullah, psikoloji gerilimi yüksek sahnelerde yer almakta yorulunca veda etmişti.

#2
Foto - Dizi başlamadan önce kadroda düşünülen Melisa Şenolsun’un 2. Sezonda kadroya dahil olması dizinin senaryodaki gidişatını çok farklı bir yere getirdi.

Dizi başlamadan önce kadroda düşünülen Melisa Şenolsun’un 2. Sezonda kadroya dahil olması dizinin senaryodaki gidişatını çok farklı bir yere getirdi.

#3
Foto - Masumlar Apartmanı oyuncusu Melisa Şenolsun oynadığı Rüya karakteriyle çok şanslı olduğunu vurguladı.

Masumlar Apartmanı oyuncusu Melisa Şenolsun oynadığı Rüya karakteriyle çok şanslı olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Daha önce tanıdığı arkadaşları ile yeniden bir araya geldiğini anlatan oyuncu, ‘’zaten bütün oyuncu arkadaşlarımla önceden tanışıyordum. Bu çok büyük bir konfor. Çünkü oturmuş bir sete gitmek, ikinci sezonda olmak her zaman zor. Ne kadar ekip çok tatlı olsa da kurulu bir düzen, dil oturmuş oluyor. Sonradan dahil olmak, o dili keşfetmek, anlamak, bir yandan da süreci sekteye uğratmamak önemli oluyor. Bütün oyuncu arkadaşlarım, ekip ve yönetmenim bütün işimi kolaylaştırdılar. Çok güzel geçiyor şu anda’’ dedi. Rüya karakterinin önümüzdeki bölümlerde daha farklı role bürüneceğini ifade eden Şenolsun, Rüya karakterine daha çok yer verileceğini ve diğer bölümlerin keyifli olacağını ekledi.

Daha önce tanıdığı arkadaşları ile yeniden bir araya geldiğini anlatan oyuncu, ‘’zaten bütün oyuncu arkadaşlarımla önceden tanışıyordum. Bu çok büyük bir konfor. Çünkü oturmuş bir sete gitmek, ikinci sezonda olmak her zaman zor. Ne kadar ekip çok tatlı olsa da kurulu bir düzen, dil oturmuş oluyor. Sonradan dahil olmak, o dili keşfetmek, anlamak, bir yandan da süreci sekteye uğratmamak önemli oluyor. Bütün oyuncu arkadaşlarım, ekip ve yönetmenim bütün işimi kolaylaştırdılar. Çok güzel geçiyor şu anda’’ dedi. Rüya karakterinin önümüzdeki bölümlerde daha farklı role bürüneceğini ifade eden Şenolsun, Rüya karakterine daha çok yer verileceğini ve diğer bölümlerin keyifli olacağını ekledi.

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