Kimse beklemiyordu! Başrol açıkladı… Masumlar Apartmanı’nda şaşırtacak adım

Daha önce tanıdığı arkadaşları ile yeniden bir araya geldiğini anlatan oyuncu, ‘’zaten bütün oyuncu arkadaşlarımla önceden tanışıyordum. Bu çok büyük bir konfor. Çünkü oturmuş bir sete gitmek, ikinci sezonda olmak her zaman zor. Ne kadar ekip çok tatlı olsa da kurulu bir düzen, dil oturmuş oluyor. Sonradan dahil olmak, o dili keşfetmek, anlamak, bir yandan da süreci sekteye uğratmamak önemli oluyor. Bütün oyuncu arkadaşlarım, ekip ve yönetmenim bütün işimi kolaylaştırdılar. Çok güzel geçiyor şu anda’’ dedi. Rüya karakterinin önümüzdeki bölümlerde daha farklı role bürüneceğini ifade eden Şenolsun, Rüya karakterine daha çok yer verileceğini ve diğer bölümlerin keyifli olacağını ekledi.