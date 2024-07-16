Kimimiz seviyoruz kimimiz korkuyoruz! Arılar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek

Arılar, kolonilerini ve kaynaklarını korumak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bal arıları, sokma yeteneğine sahiptir ve sokmaları genellikle oldukça ağrılıdır. Bir arı soktuğunda, zehirli bir iğne kullanır ve bu iğne genellikle arının vücudundan kopar, bu da arının ölümüne neden olur. Ayrıca, arılar saldırgan davranışlar sergileyebilir ve kolonilerini korumak için toplu olarak saldırıya geçebilirler. Feromonlar, tehlike anında diğer arıları uyarır ve savunma mekanizmalarını harekete geçirir.