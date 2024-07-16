2024-07-16 13:16:30 Kimimiz seviyoruz kimimiz korkuyoruz! Arılar hakkında bilmeniz gereken 25 gerçek
Dünya üzerinde 20.000’den fazla arı türü bulunmaktadır. Bu türler Apidae, Halictidae, Megachilidae ve Andrenidae gibi ailelere ayrılır. Bal arısı (Apis mellifera) en bilinen ve yaygın olarak yetiştirilen türdür. Bombus arıları (Bombus spp.) daha büyük ve tüylü yapılarıyla bilinir ve yabani arılar olarak kabul edilirler. Farklı arı türleri, polen toplama yöntemleri, yuva yapma şekilleri ve yaşam döngüleri ile birbirlerinden ayrılırlar. Örneğin, bazı arılar yalnız yaşarken (soliter arılar), bazıları sosyal yapılar oluşturur ve koloniler halinde yaşarlar.