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Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

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Medya
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Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

2023-11-30 08:02:49
Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 10.000 TL değerindeki 3. soruda elenen kadın herkesi çok şaşırttı. 'Ortalama' sorusuna yanlış cevap veren kadın tüm jokerlerini kullandı ancak doğru cevaba ulaşamadı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den 4. soruda elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. Aşçılık bölümü öğrencisi olan ve daha önce profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacı Rukiye İkra Ağca, 'Ortalama' sorusunda yarışmadan elendi.

#1
Foto - Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

İlk olarak benzetme sorusu ile karşılaşan yarışmacı kadın ilk soruyu başarıyla tamamladı.

#2
Foto - Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

İkinci soru olan defter sorusuna da doğru cevap veren yarışmacı 3. soruyu görmeye hak kazandı.

#3
Foto - Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

Yarışmacı 3. soruda seyirci joker hakkını kullanarak doğru cevabı buldu.

#4
Foto - Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

Daha sonra dördüncü soru olan, "1, 2, 3, 4, ve 5 sayılarının ortalamaları kaçtır?" sorusu soruldu.

#5
Foto - Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

Şıklarda, A: 3, B: 6, C: 9 ve D: 15 yer alıyordu. Sorunun cevabını bulamayan yarışmacı ilk olarak telefonla joker hakkını kullandı ancak cevap alamadı. Daha sonra yarı yarıya joker hakkını kullanan kadın cevabı bulamayınca "Çok üzüldüm" diyerek yarışmadan çekilme kararı kaldı. Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı teselli ederek ortalamanın nasıl hesaplandığını anlattı ve doğru cevabın A şıkkı 3 olduğunu söyledi.

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