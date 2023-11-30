Kim Milyoner Olmak İster'de 10.000 TL'lik soruda elenen yarışmacı çok şaşırttı! Tüm jokerlerini kullandı

Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 10.000 TL değerindeki 3. soruda elenen kadın herkesi çok şaşırttı. 'Ortalama' sorusuna yanlış cevap veren kadın tüm jokerlerini kullandı ancak doğru cevaba ulaşamadı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'den 4. soruda elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. Aşçılık bölümü öğrencisi olan ve daha önce profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacı Rukiye İkra Ağca, 'Ortalama' sorusunda yarışmadan elendi.