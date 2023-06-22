Kilosu 40 lira! Sinekli meyve kapış kapış gidiyor

Bazı yıllar kilosu 100 TL’yi bulan ilek pazarında bu yıl sezonda herhangi bir sıkıntı olmadığı için fiyatların cazip olduğu belirtildi. Dünyada insan eliyle tozlaşması sağlanan tek meyve olarak bilinen incir meyvesinin olgunlaşması için ilekleme adı verilen (erkek incir meyvelerinin meyve veren dişi meyve ağaçlarına asılması) işleminin şart olduğunu belirten üreticiler incirden başka hiç bir üründe böyle bir işlemin olmadığını belirttiler. Her Geçtiğimiz yıllarda dişi meyve olarak adlandırılan incirin erken gelişmesi tozlaşmayı sağlayan ilek adlı erkek incirin geç olgunlaşması nedeniyle sıkıntı yaşandığını ancak bu yıl sezonda herhangi bir sıkıntı görülmediğini belirten İncirliovalı ilekçilerden Hakan Erol, "25 yıldır ticaret, 10 yıldır da ilek işi ile uğraşıyorum. İlek fiyatları döviz kuru gibi bir iniyor bir çıkıyor. Bugün ile yarının fiyatı aynı olmayabiliyor. İlek fiyatları şu anda çok iyi. Son zamanlarda yağan yağışların olumsuz etkisi olsa da şu anda kilosu 30-40 TL'den alıcı buluyor. Sonra ne olacak bilinmez" dedi.