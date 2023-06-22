2023-06-22 12:32:21 Kilosu 40 lira! Sinekli meyve kapış kapış gidiyor
Sıcak havalarda insanların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sineklerden bir kısmının Aydın'ın milli meyvesi incir için hayati önem taşıdığı belirtildi. İncir meyvesinin tozlaşması için halk arasında ilek adı verilen erkek incir meyvelerinin içinden çıkan sinekler incir meyvesinin tozlaşmasında kullanılıyor. Aydın'da incirlerin tozlaşma sezonuna girmesi ile birlikte incir üretimi yapılan yerleşim birimlerinde bile pazarları kuruldu. Sineği bol olan erkek incirlerin oldukça değerli olduğu ilek pazarlarında incirleri tozlaşmasını sağlayacak olan sinekleri barındıran erkek incirlerin kilosu 20-40 TL'den alınıp satılıyor.