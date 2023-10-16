Kilometrelerce uzaklıktan geliyorlar... Bu taş ve suyun sırrı ne?

Taş ve suyun cilde faydalı olduğunu söyleyen Nisa Bulut, "Biz bu suyu akrabalarımızdan duyduk, Bursa'dan geldik. Yüzde bulunan sivilcelere, lekelere ve yaralara iyi geldiği söyleniyor. Biz de kardeşimin kaşıntısı için geldik, ilaç kullanmasına rağmen geçmedi, burada şansımızı denemek istedik. Gelmişken biz de bu sudan faydalanalım dedik. Bu su içiliyor, tadı gayet güzel sıcaklığı da gayet güzel ılık olması içimini kolaylaştırıyor. Arka tarafta bir dikili taş bulunuyor, o taşın üzerinde bulunan yağın cilde iyi geldiği söyleniyor. Burada ikisini de yaptık, buradan su alıp gideceğiz. İnsanların buraya gelmesini tavsiye ederim, az önce bu suyla yıkandım. Faydalı olduğunu yıkanırken hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.