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Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

2023-04-28 07:41:02
Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. SABAH Avrupa, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" diye sordu. Alman hükümeti ise, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vizeyi üç ay içinde kaldıracağını ve Türklerin vizesiz seyahat edebileceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dan resmen yalanlama geldi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

SABAH, BAKANLIĞA SORDU SABAH Avrupa, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" diye sordu.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

"HABERİMİZ YOK" Almanya Dışişleri Bakanlığı, SABAH Avrupa'nın yazılı sorularına verdiği yanıtta, "Alman hükümetinin bu yönde bir açıklaması olduğundan haberimiz yok" cevabını verdi.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

SABAH, bunun üzerine net bir şekilde vizenin kaldırılıp kaldırılmayacağını sordu.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

"VİZE KALDIRILMAYACAK" SABAH'ın, "AB'ye vizesiz seyahat olacağı ileri sürülüyor. Vize kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı?" sorusuna da Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü kısaca, "Hayır" cevabını verdi.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

TEYİT İSTEDİK Bu kez bakanlığa, "Bir açıklama da, vizenin üç ay içinde kaldırılacağı şeklinde. Vize mecburiyetinin kaldırılması yönünde planlar olduğundan haberdar mısınız? Bu açıklamayı teyit edebilir misiniz?" diye sorduk.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

"ÜÇ AY"A DA YALANLAMA Ancak bakanlık sözcüsü, sözlü olarak da bu soruyu net şekilde yalanladı.

#8
Foto - Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

SABAH'ın bu sorusuna da cevap veren Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Hayır, böyle bir plan yok. Bu açıklamayı bu şekliyle teyit edemeyiz" dedi.

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