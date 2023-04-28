Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi balon çıktı! Almanya kanadı resmen yalanladı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. SABAH Avrupa, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" diye sordu. Alman hükümeti ise, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.