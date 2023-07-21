Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

"DİSİPLİN KURULUNA SEVKETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" Kılıçdaroğlu konuyu disiplin kurulan sevk etmeyi düşünmediğini belirterek "Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim." ifadelerini kullandı.