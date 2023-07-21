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Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

2023-07-21 09:26:57
Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini devirmek için Zomm üzerinden gerçekleştirilen toplantı hakkında ilk kez konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partinin önde gelen isimlerinin yer aldığı toplantıyla ilgili sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'belediye başkanlığa devam et' mesajı verdi.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

"TAMAMINI İZLEMEDİM, GEREK DUYMADIM" Kılıçdaroğlu, zoom toplantısının sızdırılmasını kendisine gelen bir cep telefonu mesajıyla gördüğünü ve kendisini devirmek üzere yapılan toplantının tamamını izlemediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, izlemeye gerek de duymadığını dile getirdi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

"ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ" CHP lideri, "Partiyi ilgilendiren partiyle ilgili bir konu. Sadece beni ilgilendirse baştan sona izlerdim. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptığı bir toplantı. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

"Bu toplantıyı normal buluyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Kılıçdaroğlu "Ben normal bulmam da başkası normal bulabilir." dedi.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

Darbe toplantısını parti içi sorun olan gören Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Ekranlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa adaysa bunun yolu ilkeleri bellidir, başımızın üstünde yeri vardır. Burada etik kurallara uyulması gerekiyor. (Toplantıya katılanlar hakkında) Disipline göndermek diye bir şey yok. Olabilir bir araya gelebilirler, parti içindeki sorunlar çözülür ama televizyonda konuşulmaz. "

#5
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

"DİSİPLİN KURULUNA SEVKETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" Kılıçdaroğlu konuyu disiplin kurulan sevk etmeyi düşünmediğini belirterek "Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

NE OLMUŞTU? CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz koyan ve 'değişim' hareketinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zoom üzerinden giriştiği darbe hazırlığı internete düşmüştü. İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri kimin kayda aldığı ise bilinmiyor.

#7
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

#8
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

İMAMOĞLU'NUN DARBE TOPLANTISINA KATILAN İSİMLER Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili, Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili, Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili, Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili, Veli Ağbaba - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili, Engin Altay - CHP İstanbul Milletvekili, Bülent Tezcan - CHP Aydın Milletvekili, Muharrem Erkek - CHP Parti Meclisi Üyesi, Selin Sayek Böke - CHP Parti Meclisi Üyesi, Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi, Ahmet Hakan Uyanık - CHP Parti Meclisi Üyesi, Pınar Uzun - CHP Parti Meclisi Üyesi, Gökhan Zeybek - CHP Parti Meclisi Üyesi, Sevgi Kılıç

#9
Foto - Kılıçdaroğlu, ihanet toplantısı hakkında ilk kez konuştu: Etik olarak rahatsız edici

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