Kızının çakarlı lüks araç görüntüleri pahalıya patladı! Ünlü gazeteci, gazetesinden ayrılmak zorunda kaldı
Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, avukat kızının çakarlı lüks araç görüntülerinin ardından başlayan tartışmalar sonrası görev yaptığı gazeteden ayrıldığını duyurdu. Tepki çeken olayın ardından üç ay zorunlu izne çıkarıldığı iddia edilen Pazarcı, "Akşam Gazetesi'nden anlaşıp ve Ankara'daki arkadaşlarla el sıkışıp ayrıldım. Ben gazeteciyim! Kalemim elimde!" sözleriyle veda mesajı paylaştı.