Kızının çakarlı lüks araç görüntüleri pahalıya patladı! Ünlü gazeteci, gazetesinden ayrılmak zorunda kaldı

Akşam gazetesinin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’nın lüks bir araçta çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda araçta çakar düzeneği bulunduğunun görülmesi üzerine çok sayıda tepki geldi. Olayın ardından emniyet ekipleri inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde çakar sisteminin izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Araç sahibine 173 bin 392 lira idari para cezası kesilirken, lüks otomobilin bir ay süreyle trafikten men edildiği açıklandı. Kızıyla ilgili eleştirilerin büyümesi üzerine Emin Pazarcı da sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Pazarcı paylaşımında, “Ulan it kopuk takımı... Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var. Ama bir kere bile kullanmadım. Tersini ispat eden çıkarsa, alnını karışlarım!” dedi.