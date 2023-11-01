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Kiğılı’dan etiketin yarısı kampanyası!

2023-11-01 17:43:22
Kiğılı’dan etiketin yarısı kampanyası!

Kiğılı, sonbahar kış sezonuna özel Kasım kampanyasını duyurdu.

#1
Foto - Kiğılı’dan etiketin yarısı kampanyası!

Erkek giyim markası Kiğılı, hazırladığı 23/24 sonbahar kış sezonunda Kasım ayı boyunca iki ve üzeri ürün alışverişinde etiketin yarısı kampanyasını duyurdu. Erkeklere özel hazırlanan koleksiyonda bol kalıplar ve oversize ürünler ile doğal renkler, esnek dokular ve doğal kumaşlar dikkat çekiyor.

#2
Foto - Kiğılı’dan etiketin yarısı kampanyası!

Konforuna önem veren, her yaş ve beden skalasındaki erkeklere özel hazırlanan koleksiyonda hayatın her anına yakışacak multi-fonksiyon kullanım sunan bol kalıplar ve oversize fitlerle günün her saatine uyumlu parçalar öne çıkarken doğal renkler, esnek dokular ve doğal kumaşlar sayesinde özgüvenli ve rahat hissettiren ürünlerle kombin imkânı da sunuluyor.

#3
Foto - Kiğılı’dan etiketin yarısı kampanyası!

Koleksiyonda sweatshirtler, triko kazaklar, yelekler ve montlar bulunuyor. Koleksiyona markanın mağazalarından ve internet sitesinden ulaşılabilecek.

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