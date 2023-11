Kiğılı’dan etiketin yarısı kampanyası!

Konforuna önem veren, her yaş ve beden skalasındaki erkeklere özel hazırlanan koleksiyonda hayatın her anına yakışacak multi-fonksiyon kullanım sunan bol kalıplar ve oversize fitlerle günün her saatine uyumlu parçalar öne çıkarken doğal renkler, esnek dokular ve doğal kumaşlar sayesinde özgüvenli ve rahat hissettiren ürünlerle kombin imkânı da sunuluyor.