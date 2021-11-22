  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

2021-11-22 16:17:35
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya-Emet'te 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Halil Taşkıran'ın cenazesi defnedildi.

#1
Foto - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi üyesi Taşkıran, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi üyesi Taşkıran, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

#2
Foto - Taşkıran'ın naaşı, Emet Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Taşkıran'ın naaşı, Emet Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

#3
Foto - Cenaze namazına, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Kurt, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazına, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Kurt, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve vatandaşlar katıldı.

Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası piyasada yaşanan hareketliliği fırsat bilen üçkağıtcılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları dolandırma..
22.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Almanların Türkiye ısarı! Yetkili isim duyurdu
Dünya

Almanların Türkiye ısarı! Yetkili isim duyurdu

Alman sermayeli şirketler Türkiye'ye yeni yatırımlar için hazırlıklar yapıyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Dr. Markus C. Slevogt, “Al..
Bahçeli'nin hediye ettiği tabloya Rusya'dan çarpıcı açıklama: Neden kızıl yıldız yok?
Gündem

Bahçeli'nin hediye ettiği tabloya Rusya'dan çarpıcı açıklama: Neden kızıl yıldız yok?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği tabloyla ilgili, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Tü..
O zamların sebebi çip krizi ne zaman bitecek? Tarih verdiler
Ekonomi

O zamların sebebi çip krizi ne zaman bitecek? Tarih verdiler

Bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılan çiplerdeki küresel krizin bitiş tarihiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. ..
PKK'ya yakınlığıyla bilinen yeniyaşam neden bu haberi veriyor?
Gündem

PKK'ya yakınlığıyla bilinen yeniyaşam neden bu haberi veriyor?

Terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro'sunun kapanan istasyonunun yeniden açılacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay