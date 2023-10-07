Kestanenin kilosu cep yaktı

Kestane satıcısı Emine Ergül yaptığı açıklamada, "Kestane fiyatımız şu anda 250 lira. Bu yıl kestane olmadığı için pahalı. Bu yıl hastalık var, bu yüzden kestane şu anda tezgahımızda çok az bulunuyor. Geçen yıl çuval çuval vardı. Bu yıl hastalık olduğu için fazla yok" dedi.