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Yaşam
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Kestanenin kilosu cep yaktı

2023-10-07 22:37:18
Kestanenin kilosu cep yaktı

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane, Sinop'ta kilosu 250 liradan satılmaya başlandı.

#1
Foto - Kestanenin kilosu cep yaktı

Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Sinop kestanesi tezgahta yerini aldı. Çiğ hali 250 liradan satışa sunuldu. Ancak, bu yıl kestane üreticilerini olumsuz etkileyen bir faktör, kestane gal arısı zararlısının görülmesi oldu. Üreticiler, zararlı nedeniyle bu sezon kestane veriminin düşük olduğunu açıkladılar.

#2
Foto - Kestanenin kilosu cep yaktı

Kestane satıcısı Emine Ergül yaptığı açıklamada, "Kestane fiyatımız şu anda 250 lira. Bu yıl kestane olmadığı için pahalı. Bu yıl hastalık var, bu yüzden kestane şu anda tezgahımızda çok az bulunuyor. Geçen yıl çuval çuval vardı. Bu yıl hastalık olduğu için fazla yok" dedi.

#3
Foto - Kestanenin kilosu cep yaktı

Kestane fiyatlarını çok yüksek bulan bir vatandaş ise "250 lira çok yüksek bir fiyat. Ekonomik olarak çok şaşırtıcı. Geçen sene olan kestanenin fiyatı 80 lira civarındayken şimdi 250 lirayı bulmuş. Bursa'dan buraya misafir olarak geldim. Şu anda buradaki fiyatları çok yüksek buluyoruz" diye konuştu.

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