Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’deki firmalara yöresel desenli kumaş gönderdiklerini aktardı. Talepten memnun olduklarını ifade eden Erdem, şunları kaydetti: "Aralarında ünlü tasarımcıların da bulunduğu çok sayıda kişi bizden kombin tamamlayıcı 'First Lady' modeli çanta ve broş ile diğer aksesuar ve kıyafetler talep etti. Bu model, çok özel bir tasarım çalışmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede de hak ettiği ilgiye kavuştu. Şu an bir yandan bunları hazırlıyor diğer yandan da yerel zanaatkarlığı yaşatan, yetenekli kadın dokumacılardan kumaş alarak tasarladığı kıyafetleri yurt dışına pazarlayan bir firmamıza kumaş dokuyoruz. Zorlanıyoruz ama inşallah siparişleri zamanında teslim edeceğiz. Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 19 kadınımızla kültürel mirasımıza sahip çıkarak başarı öyküsü yazıyoruz. Kenevir, normal iplere göre 5 kat daha sağlam ve yüzde 100 organik olup beden dostudur. Burada kenevir iplerini bin bir zahmetle dokuyarak elde ettiğimiz geleneksel motifli kenevir kumaşlarımızı tekstil ürünlerine dönüştürüyoruz. En çok ilgiyi kıyafet ve aksesuarlar görse de hiçbir ürün de elimizde kalmıyor. Talepler de her geçen gün artıyor. Bu da bize gurur veriyor. Şehrimizde kadına yönelik istihdamın artırılması için gayret sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e gönülden teşekkür ediyoruz."