Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

Dükkan önüne gelen kedilere Kirli, Psikopat, Minnoş, Ponçik isimlerini koyan Çınar, kedilerin kapının açılmasıyla dükkanın önüne geldiğini söyledi. Kapı sesini tanıyan kedilerin bir bir geldiğini belirten Çınar, "2-3 kedimiz var bunlar her sabah 08.00, 08.15 sularında gelirler. Birinin adı Kirli, birinin adı psikopat. Bu isimleri ben koydum. Kedilerden birinin yavruları olduğu için ona biraz daha önem verdim. Verdiğim her şeyi yavrularına götürüyor. Her sabah onları bekler oldum. Kapının sesini duyduklarında benim geldiğimi anlarlar, ben de onlara Allah'ın nasip ettiği ciğerdir, kırıntıdır o gün ne varsa onları ikram ediyorum" diyerek konuştu. Kirli'nin verdiklerini yemeyip yavrularına götürdüğünü Kirli'yi takip edince anlayan Çınar, "Anne kediyi şöyle fark ettim verdiğim hiçbir şeyi yemiyor alıp, taşıyor, götürüyor. Bu sefer durumdan şüphelenip takip ettim yavrularına götürdüğünü gördüm. Ondan sonra ona karşı biraz önem vermeye başladım. İster istemez kedilerle aramızda bir bağ oluştu. Birinin adını Kirli, birinin adını Psikopat koydum öyle mutlu bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.