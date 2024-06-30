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Yaşam
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Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

2024-06-30 18:15:30
Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

Bayburt'ta sokak kedisi Kirli'nin yavrularına duyduğu hassasiyet ödülsüz kalmıyor.

#1
Foto - Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

Bayburt'ta bir kasap dükkanında kasap olarak çalışan Murat Çınar isimli vatandaş, sokak hayvanlarına göz gibi bakıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde dükkana gelen kediler Çınar'ın verdiği etleri yiyerek, karınlarını bir güzel doyuruyorlar. Karnını doyurduğu kedinin yavruları olduğunu fark eden Çınar, 'Kirli' ismini verdiği kediyi özenle besliyor.

#2
Foto - Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

Çınar'ın verdiği etleri önce yavrularına götüren Kirli ise, yavrularının doyduğundan emin olduktan sonra kendine verilenleri kıyıda, köşede iştahla yiyor. Anne Kirli'nin yavrularına düşkünlüğü yürekleri ısıtırken, Çınar duyarlı davranışıyla esnaf arkadaşlarından takdir topluyor. Etleri çöpe atmayıp, kedilere veren Çınar, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini hatırlatarak, "Hayvanlara karşı duyarlı olmamız lazım, sokak hayvanları deyip geçmeyelim. Onlar da Allah'ın sessiz kulları" dedi. Kirli isimli anne kendi, Çınar'ın verdiği etleri ilk önce yavrularına götürüyor. Yavrularını besledikten sonra tekrar kasap dükkanına dönen Kirli, park halindeki araçların altına girerek serinde karnını doyuruyor. Çevredekilerin dikkatini çeken Kirli ise, anne yüreğiyle herkesin sevgisini topladı.

#3
Foto - Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

Dükkan önüne gelen kedilere Kirli, Psikopat, Minnoş, Ponçik isimlerini koyan Çınar, kedilerin kapının açılmasıyla dükkanın önüne geldiğini söyledi. Kapı sesini tanıyan kedilerin bir bir geldiğini belirten Çınar, "2-3 kedimiz var bunlar her sabah 08.00, 08.15 sularında gelirler. Birinin adı Kirli, birinin adı psikopat. Bu isimleri ben koydum. Kedilerden birinin yavruları olduğu için ona biraz daha önem verdim. Verdiğim her şeyi yavrularına götürüyor. Her sabah onları bekler oldum. Kapının sesini duyduklarında benim geldiğimi anlarlar, ben de onlara Allah'ın nasip ettiği ciğerdir, kırıntıdır o gün ne varsa onları ikram ediyorum" diyerek konuştu. Kirli'nin verdiklerini yemeyip yavrularına götürdüğünü Kirli'yi takip edince anlayan Çınar, "Anne kediyi şöyle fark ettim verdiğim hiçbir şeyi yemiyor alıp, taşıyor, götürüyor. Bu sefer durumdan şüphelenip takip ettim yavrularına götürdüğünü gördüm. Ondan sonra ona karşı biraz önem vermeye başladım. İster istemez kedilerle aramızda bir bağ oluştu. Birinin adını Kirli, birinin adını Psikopat koydum öyle mutlu bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kendi yemedi yavrularını düşündü! O kedi bakın nasıl ödülünü aldı

Dükkan önüne gelen, karınlarını doyurduğu kedilerle aralarında özel bir bağ oluştuğunu kaydeden Çınar, "08.00-08.15 civarlarında kapının sesini duysun hepsi yanımda belirirler. Birbirimize çok alıştık, onlsr beni görmeden yapamıyorlar, ben de onları görmeden günümü geçiremiyorum. Birbirimize karşı bir bağımız oluştu" dedi. Hayvanlara karşı çok zulüm yapıldığının, bunların olmaması gerektiğinin altını çizen Çınar, "Hayvanlara karşı duyarlı olmamız lazım" diyerek, "Sokak hayvanları deyip geçmeyelim, hayvanlara karşı duyarlı olmamız lazım onlar da Allah'ın sessiz kulları. Bu kadar zulüm yapılıyor, bunların olmaması lazım. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olur. Belki örnek oluruz, teşvik ederiz diye biz elimizden geleni yapıyoruz" sözlerini kullandı.

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