“Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı” Marmaris'te yaşanan olay, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Şahsın evden çıkarak araçlarını ateşe vermesi ve sonrasında yaşananları izlemesi ve mahalle sakinlerinin araçlarını kurtarmaya çalışması yaşanan panik anları kameraya yansıdı.