Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Biz güçlü bir adayız

“Biz Güçlü Bir Adayız” Kayseri’nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti için güçlü bir aday olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Biz güçlü bir adayız. O açıdan bu yönde Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanına başvurumuzu tüm hazırlıklarımızla birlikte daimi konseyimizin takdirine arz ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız marifetiyle bu çalışmalarımızın takip edileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. #2027kulturbaskentikayseri Etiketi Büyükkılıç, adaylık sürecinde sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere hazırladıkları #2027kulturbaskentikayseri hashtagini de tanıttı. Başkan Büyükkılıç, herkesi başlık etiketini sahiplenmeye davet etti. Büyükkılıç, konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de tam destek aldıklarını hatırlatarak, “Şimdiden bunu başaracağımıza inanıyoruz. İyi ki varsınız” dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemizin bu başvurusunun çok kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Büyükşehir’in çalışmaları ile spor şehri seçilen Kayseri, aynı zamanda Dünya Spor Başkenti için Büyükşehir öncülüğünde bir mücadele veriyor” dedi. “Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanına Teşekkür Ediyor, Alkışlıyorum” Türk Dünyası Kültür Başkenti olma hedefinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, Kayseri’nin Anadolu’nun ortasında bir başarı hikâyesi yazan, Türk dünyası şehirlerine örnek olma potansiyeli olan bir şehir olduğunu kaydetti. Çiçek, Kayseri’nin kültürün yanı sıra sanayide, ticarette, eğitimde ve tarımda yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, “Fedakârca bu konuyu gündeme getiren, çalışan, mücadele veren, başvuru yapan şehrin büyükşehir belediye başkanına teşekkür ediyor, alkışlıyorum. Bu şehrin valisi olarak hep beraber, büyükşehrimizin yanında olacağımızın, arkanızda duracağımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem de Kayseri’nin Türksoy Dünya Kültür Başkenti adaylık sürecine dair bir sunum yaptı. Senem, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin mirasını geleceğe taşıyan Kayseri’nin Türksoy Dünya Kültür Başkentliği için adaylık başvurusunu 22 Ekim 2025 tarihinde yaptıklarını söyledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ise 2011 yılında başladıkları Erciyes Kayak Merkezi’ni bir destinasyon ve kış sporları merkezi haline getirdiklerini ifade ederek, Başkan Büyükkılıç riyasetinde Türk devletleriyle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akşehirlioğlu, 21-24 Aralık tarihleri arasında Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, Erciyes Kayak Merkezi’nin de üyesi olduğu Türk Kayak Merkezleri Birliği’nin ilk toplantısını Kayseri’de yapacaklarını söyledi. Akşehirlioğlu, Türkiye Atlı Sporlar Federasyonu Başkanlığı Kökbörü branşıyla birlikte bu kış Erciyes’te bir program düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi. Sunumların ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2027 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Adaylık Süreci Tanıtım Videosu gösterimi yapıldı.