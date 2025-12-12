Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Biz güçlü bir adayız

Kayseri’nin doğal güzelliklerine de ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri, Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi, Koramaz Vadisi, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti gibi turizmin gözde merkezlerinin yanında şehrin modern ulaşım sistemi, havalimanı, otelleri, kongre merkezleri, müze ve kültür yapısıyla takdire şayan bir konuma geldiğini belirtti. “Hak Ettiği Şekliyle Kamuoyuyla Paylaşacağız” Başkan Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinde farklı etkinlik ve çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, sanat sergileri, konserler düzenleyeceklerini sağlık, gastronomi, spor, yükseköğretim, ekonomi, basın ve sosyal bilimler alanlarında geniş katılımlı toplantılar yapacaklarını söyledi. Büyükkılıç, “Kayseri 2027’ye hazır derken, bunu hak ettiği şekliyle kamuoyuyla paylaşacağız. Dostluk futbol turnuvaları, Erciyes kış spor şenlikleri, geleneksel spor festivalleri gibi çalışmalara imza atacağımızı hatırlatırken, TÜRKSOY ve Türk devletlerimizin değişik konferansları, mimari çalışmaları, Dede Korkut, Nasrettin Hoca panelleri, yazar okur buluşmalarıyla ortak çalışmalar sürdüreceğiz” dedi. Büyükkılıç, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı sürecinde yapılacak her türlü çalışmayı da destekleyeceklerinin altını çizerek, “Şehrimiz tanınmaya, tanıtılmaya, hak ettiği yere taşınmaya devam edecek” diye konuştu.