Kayısı üreticilerinin korkulu rüyası

Dondan da etkilenen bahçelerin bulunduğunu belirten Solmaz, bu konuda Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile sigorta eksperlerinin hasar tespit çalışmaları yaptığını kaydetti. Monilya hastalığı ile donun, depremden etkilenen kayısı üreticilerinin mağduriyetini artırdığını dile getiren Solmaz, şöyle devam etti: "Devletimizin çiftçimize desteğinin devam etmesi lazım çünkü Malatya'nın ekonomisi kayısıya dayanmakta. Afetten dolayı Malatya'nın ekonomisi şu an durmuş durumda. Çiftçi hasadını yapabilirse kentin ekonomisine destek sağlamış olur." Kayısı üreticisi Baki Özdemir, deprem nedeniyle kentteki iş yerlerinin yıkılmasının çiftçiyi de olumsuz etkilediğini söyledi. Üreticilerin hasat sonu ödeme kaydıyla ilaç temin ettiği bayilerinin bulunduğu binaların yıkıldığını da ifade eden Özdemir, şöyle konuştu: "Genelde ilaç erişiminde zorluk yaşadık. Bazı ilaç bayilerinin bazılarının adresleri değişti, bazılarının dükkanları yıkıldı. Her üretici de Tarım Kredi Kooperatifine üye olmadığı için borçla alamadı. İlaç erişimi zorlaştı. Yağmurun peş peşe yağması da ilaç atmamızı geciktirdi. Bu nedenle ağaçlar monilya hastalığına yakalandı. İlacı bulduktan sonra yağmur fırsat vermedi. Çamurda, vatandaş ilaç atmaya çalıştı ama maalesef ağaçlar monilya oldu. Zaten afetzedeyiz, kayısı da olmazsa Malatya'da çarkın bir dişlisinin kırılması anlamına gelir. Devletimiz elini uzatırsa çiftçimiz için çok iyi olur."