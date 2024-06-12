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Aktüel
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Kayaya takılan otomobil uçurumda askıda kaldı

2024-06-12 09:20:50
Kayaya takılan otomobil uçurumda askıda kaldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde uçurumdan düşmek üzere olan otomobil kayaya takılarak, askıda kaldı.

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Foto - Kayaya takılan otomobil uçurumda askıda kaldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi'nde boş bir arazide meydana gelen olayda; O.G. idaresindeki 38 ADY 005 plakalı otomobil geri geri geldiği sırada uçurumdan aşağı kaymaya başladı.

#2
Foto - Kayaya takılan otomobil uçurumda askıda kaldı

Uçurumda bulunan kayaya takılan otomobil, son anda uçurumdan düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kayaya takılan otomobil uçurumda askıda kaldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçurumda askıda kalan otomobil çekici yardımıyla düz bir alana çekilerek kaldırıldı.

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