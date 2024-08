Kavun ve karpuz, afiyetli bir hayatın olmazsa olmaz besin kaynaklarıdır. İki meyveden hangisinin daha yararlı olduğunu belirlemek yerine, her iki meyveyi de dengeli bir şekilde tüketmek en doğru yaklaşım olacaktır. Her meyvenin kendine has faydaları olduğunu unutmamak ve sağlıklı bir beslenme için çeşitliliğe önem vermek gerekir.