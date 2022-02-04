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Hayat-Aktüel
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Kauçuk fabrikasında korkutan yangın

2022-02-04 20:19:11
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Beyköy beldesinde bulunan 1. OSB 8. Sokak'taki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyköy beldesinde bulunan 1. OSB 8. Sokak'taki kauçuk fabrikasının üretim bandında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İşçilerin çabasına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

#3
Foto - Dumandan etkilenen işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Dumandan etkilenen işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

#4
Foto - Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın fabrikada hasara yol açtı.

#5
Foto - Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

#6
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