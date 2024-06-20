Katiller nefes aldırmıyor! Binlerce aileyi nüfustan sildiler

NESİLLER BOYU AİLELER YOK OLDU Bu acımasız saldırıların en trajik örneklerinden biri Muğrabi ailesiydi. Aralık ayındaki tek bir İsrail hava saldırısında yaklaşık 70 kişilik bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde, Ebu Nacas ailesi de Ekim ayındaki saldırılarda, 2'si hamile kadın olmak üzere 50'den fazla üyesini kaybetti. Bu aileler, İsrail bombardımanlarının acımasız yüzünü en derinden hissedenlerdi.