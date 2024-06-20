2024-06-20 09:20:25 Katiller nefes aldırmıyor! Binlerce aileyi nüfustan sildiler
İsrail, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma imza attı. 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 40 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Siyonist İsrail'in katil ordusu, ABD ve Batılı ülkelerin desteğiyle saldırılarına devam ederken Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Filistinli tarihçi Rashid Khalidi, katliamla ilgili dikkat çeken bir analiz yaptı. Gazze'de yaşanan ilk 10 saldırıda kundaktan mezara katliam yaptığını belirterek yüzlerce ailenin nüfustan silindiğini açıkladı.