Katar ve Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 5 milyar dolarlık destek: Mali yardım kararı aldılar
Katar ve Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 5 milyar dolarlık destek: Mali yardım kararı aldılar

Suudi Arabistan ve Katar'dan Pakistan'a büyük bir destek paketi geliyor...

Döviz rezervlerindeki erimeyle mücadele eden Pakistan'a beklediği can suyu Körfez'den geldi. Suudi Arabistan ve Katar'ın dış ödemelerini yapabilmesi için Pakistan'a 5 milyar dolar tutarında mali yardım sunacağı bildirildi. Sağlanan bu dev finansman sayesinde Pakistan'ın zayıflayan döviz rezervleri üzerindeki baskının hafifletilmesi ve haziran ayına kadar olan dış ödemelerin güvence altına alınması planlanıyor.

BAE, İslamabad yönetiminden 3,5 milyar dolarlık borcun Nisan ayı içinde kapatılmasını talep etmişti. Üst düzey bir yetkili, rezervlerinde 16,4 milyar dolar döviz bulunduran Pakistan’ın, Suud ve Katar desteğiyle bu borcu ödeyeceğini iddia etti. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah Al-Cadaan'ın, dün gece İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmişti. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında devam eden anlaşmazlığın gölgesinde geçen görüşmeye, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir gibi üst düzey Pakistanlı yetkililer de katılmıştı.

Görüşmede ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı, Riyad yönetiminin de Orta Doğu'da devam eden gerilimlere bağlı artan maliyetler ile dış baskılar karşısında İslamabad'a mali destek güvencesi verdiği bildirildi. Görüşme sırasında resmi bir anlaşma açıklanmamasına rağmen, yetkililerin iki ülkenin maliye bakanlıkları arasında finansal desteğe ilişkin görüşmelerin daha önce başlatıldığını söylediği kaydedildi. Pakistan'ın mevcut nakit mevduatlarının artırılması ve bu ayın sonlarında sona erecek olan petrol finansman kolaylığının uzatılması da dahil olmak üzere ek mali yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Üst düzey yetkililer, yeni nakit girişleri olmaması halinde rezervlerin önümüzdeki haftalarda daha da düşebileceği uyarısında bulundu. Hükümetin ayrıca, Washington'daki önemli finansal toplantılar öncesinde uluslararası ortaklarla temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı

