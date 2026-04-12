Katar ve Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 5 milyar dolarlık destek: Mali yardım kararı aldılar

Görüşmede ekonomik iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı, Riyad yönetiminin de Orta Doğu'da devam eden gerilimlere bağlı artan maliyetler ile dış baskılar karşısında İslamabad'a mali destek güvencesi verdiği bildirildi. Görüşme sırasında resmi bir anlaşma açıklanmamasına rağmen, yetkililerin iki ülkenin maliye bakanlıkları arasında finansal desteğe ilişkin görüşmelerin daha önce başlatıldığını söylediği kaydedildi. Pakistan'ın mevcut nakit mevduatlarının artırılması ve bu ayın sonlarında sona erecek olan petrol finansman kolaylığının uzatılması da dahil olmak üzere ek mali yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Üst düzey yetkililer, yeni nakit girişleri olmaması halinde rezervlerin önümüzdeki haftalarda daha da düşebileceği uyarısında bulundu. Hükümetin ayrıca, Washington'daki önemli finansal toplantılar öncesinde uluslararası ortaklarla temas halinde olduğu bilgisi paylaşıldı