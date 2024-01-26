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Kastamonu'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

2024-01-26 07:56:04
Kastamonu'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsü devrildi.

#1
Foto - Kastamonu'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

#2
Foto - Kastamonu'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kastamonu'da otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

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