Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Y.F. ise bıçaklandı.