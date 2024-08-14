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Aktüel
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Kastamonu'da iki aile arasında kavga

2024-08-14 09:00:08
Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Kastamonu'nun Cide ilçesinde komşu olan husumetli aileler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Y.F. ise bıçaklandı.

#2
Foto - Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Kastamonu'da iki aile arasında kavga

Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Y.F., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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