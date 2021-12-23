  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Kars'ta kar yağışı

2021-12-23 16:11:55
Kars'ta kar yağışı

Kars'ta ekipler, kar yağışı nedeniyle küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

#1
Foto - Sıcaklığın gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte kar, öğle saatlerinde yeniden etkisini artırdı.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte kar, öğle saatlerinde yeniden etkisini artırdı.

#2
Foto - Kısa sürede şehri beyaz örtüyle kaplayan kar dolayısıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Kısa sürede şehri beyaz örtüyle kaplayan kar dolayısıyla vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

#3
Foto - Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda da etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kars-Iğdır ve Kars-Göle kara yolunda da etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

23 Aralık 1876: Birinci Meşrutiyet’in İlan Edilmesi
Tarih

23 Aralık 1876: Birinci Meşrutiyet’in İlan Edilmesi

23 Aralık'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 23 Aralık 1876: Birinci Meşrutiyet’in İlan Edilmesi. 23 Aralı..
Reuters'dan bomba açıklama! İşte hükümetin Dolar/TL kuru hedefi
Gündem

Reuters'dan bomba açıklama! İşte hükümetin Dolar/TL kuru hedefi

Reuters'a göre, Hazine Bakanlığı'na yakın kaynaktan alınan bilgiler ışığında, Dolar’ın Türk lirası karşısında 18’lik 'kırmızı çizgi'yi geçin..
Bakan Nebati'den vatandaşa bir müjde daha! Zenginlik millete de yansıyacak
Ekonomi

Bakan Nebati'den vatandaşa bir müjde daha! Zenginlik millete de yansıyacak

Bakan Nebati, Türkiye’nin altyapı yatırımlarını tamamladığını, artık ülkenin zenginliğinin millete yansıyacağını kaydetti. Yüklü kredi çekip..
ABD sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti! Kovid testi yaptırmak bile işkenceye döndü
Dünya

ABD sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti! Kovid testi yaptırmak bile işkenceye döndü

Sağlık sistemi pandemi nedeniyle çökmeye başlayan Amerika’da vatandaşların koronavirüs testi yaptırmalarına engel oluyor. Test merkezlerind..
Bunu kimse beklemiyordu... Kuruluş Osman'da büyük sürpriz!
Medya

Bunu kimse beklemiyordu... Kuruluş Osman'da büyük sürpriz!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı yayınlandı.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başrolü Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber
Medya

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başrolü Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber

TRT dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda başrol oynayan Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay