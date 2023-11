Özmen, İstanbul'dan Erzurum'a geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehirden çıkmamın birinci nedeni çocuklarım. Çocuklarımın büyükşehirden ziyade buranın kültürüne alışmalarını, buranın kültürüyle büyümelerini istedim. İkinci nedenim ise toprak. Büyükşehirde her taraf betonken burada her yer toprak. Sabah dinç kalkıyorsun, akşam dinç yatıyorsun. Maddi manevi her şey var." diye konuştu. Oltu'da mantar üretiminin yaygınlaşmasıyla kurulacak tesislerle yurt dışı pazarına açılma hedefi olduğunu belirten Özmen, topraksız tarım için de projelerinin bulunduğunu, bunu kısa sürede hayata geçireceğini kaydetti.