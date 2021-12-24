2021-12-24 16:10:38 Karısını katleden kişi intihar etti
Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Şanlıurfa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki 23 Nolu Yenice Aile Sağlık Merkezi'ne 6 aylık bebeğini aşı için götüren M.B. ile kocası M.Ş.B, merkezin bahçesinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.B. yanındaki tabancayla karısını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.Ş.B. ile eşi M.B'nin hayatını kaybettiğini saptadı.
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