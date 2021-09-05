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Aktüel
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Karıncaları doğal yollarla uzaklaştırmak çok kolay

2021-09-05 16:04:31
Karıncaları doğal yollarla uzaklaştırmak çok kolay

Hayvanlar dünyasının en zekilerinden olan karıncaları evimizden uzaklaştırmak çok zordur. Sizlere karıncaları doğal yollarla uzaklaştırmak hakkında bilgi vereceğiz.

#1
Foto - Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber evinizde karınca kolonileri görmeniz mümkündür. Karınlar evinize dadandığı takdirde uzaklaştırmak gerçekten çok zor olacaktır. Bir de karıncalara zarar vermeden uzaklaştırmak istiyorsanız durum sizin için daha zor hal alır. Karıncaları doğal yollarla uzaklaştırmak için her evde olan birkaç ürün sizlere yardım edebilir. Aslında sevimli olan fakat evinizi bastığında gözünüze pek sevimli gelmeyecek bu karıncaları size vereceğimiz doğal yöntemler sayesinde evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber evinizde karınca kolonileri görmeniz mümkündür. Karınlar evinize dadandığı takdirde uzaklaştırmak gerçekten çok zor olacaktır. Bir de karıncalara zarar vermeden uzaklaştırmak istiyorsanız durum sizin için daha zor hal alır. Karıncaları doğal yollarla uzaklaştırmak için her evde olan birkaç ürün sizlere yardım edebilir. Aslında sevimli olan fakat evinizi bastığında gözünüze pek sevimli gelmeyecek bu karıncaları size vereceğimiz doğal yöntemler sayesinde evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

#2
Foto - Tarçının Kokusu Yeterli Olur Karıncalar zeki oldukları kadar kokuya da duyarlı hayvanlardır. Hatta karıncalar diğer böcek türlerine göre çok daha fazla kokuya duyarlıdır. Karıncaların bu özelliğini lehinize çevirebilirsiniz. Tarçın kokusu insanlar arasında beğeniliyor olabilir. Fakat karıncalar tarçın kokusunu hiç sevmezler. Tarçın yağını veya toz tarçını evinize karıncaların girdiği yolun üzerine dökerseniz karıncalar kaçmaya başlayacaktır. Tarçın ile karıncaları kovmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz; -Kapı girişlerine, pencerelere ve evinize karıncaların girebileceği diğer girişlere çubuk tarçın bırakabilirsiniz. -1 bardak suyun içerisine yarım çay kaşığı tarçın yağı veya toz tarçın ekleyip karıncaların evinize girdiği yol üzerine sürebilirsiniz. -Bir sprey şişesinin içerisine su ve tarçın yağı ekleyerek yine karıncaların evinize girdiği yolun üzerine sıkabilirsiniz.

Tarçının Kokusu Yeterli Olur Karıncalar zeki oldukları kadar kokuya da duyarlı hayvanlardır. Hatta karıncalar diğer böcek türlerine göre çok daha fazla kokuya duyarlıdır. Karıncaların bu özelliğini lehinize çevirebilirsiniz. Tarçın kokusu insanlar arasında beğeniliyor olabilir. Fakat karıncalar tarçın kokusunu hiç sevmezler. Tarçın yağını veya toz tarçını evinize karıncaların girdiği yolun üzerine dökerseniz karıncalar kaçmaya başlayacaktır. Tarçın ile karıncaları kovmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz; -Kapı girişlerine, pencerelere ve evinize karıncaların girebileceği diğer girişlere çubuk tarçın bırakabilirsiniz. -1 bardak suyun içerisine yarım çay kaşığı tarçın yağı veya toz tarçın ekleyip karıncaların evinize girdiği yol üzerine sürebilirsiniz. -Bir sprey şişesinin içerisine su ve tarçın yağı ekleyerek yine karıncaların evinize girdiği yolun üzerine sıkabilirsiniz.

#3
Foto - Arnavut Biberi Karıncaları evinizden yollamada etkili olan bir diğer yöntem ise Arnavut biberi kullanmaktır. Karıncalar Arnavut biberinin acısından ve kokusundan dolayı evinize gelmek istemeyecektir. Arnavut biberini şu şekilde kullanabilirsiniz; -Büyük bir tencerenin içerisinde su kaynatın. Suyunuz kaynamaya başladıktan sonra içerisine Arnavut biberi atın ve bir süre daha kaynatın. Son olarak kaynattığınız bu suyu karıncaların evinize girerken kullandığı yolların üzerine azar azar dökün.

Arnavut Biberi Karıncaları evinizden yollamada etkili olan bir diğer yöntem ise Arnavut biberi kullanmaktır. Karıncalar Arnavut biberinin acısından ve kokusundan dolayı evinize gelmek istemeyecektir. Arnavut biberini şu şekilde kullanabilirsiniz; -Büyük bir tencerenin içerisinde su kaynatın. Suyunuz kaynamaya başladıktan sonra içerisine Arnavut biberi atın ve bir süre daha kaynatın. Son olarak kaynattığınız bu suyu karıncaların evinize girerken kullandığı yolların üzerine azar azar dökün.

#4
Foto - Su Size yardımcı olacaktır Eğer karıncalar evinizde belli bir bölüme toplanmışsa çok basit bir şekilde su kullanarak karıncaları uzaklaştırabilirsiniz. Karıncaları bahçe girişinde yakaladıysanız suyu fışkırtmadan sadece dökün. Karıncalar suyla temas ederlerse ölmezler fakat sudan kaçacaklardır.

Su Size yardımcı olacaktır Eğer karıncalar evinizde belli bir bölüme toplanmışsa çok basit bir şekilde su kullanarak karıncaları uzaklaştırabilirsiniz. Karıncaları bahçe girişinde yakaladıysanız suyu fışkırtmadan sadece dökün. Karıncalar suyla temas ederlerse ölmezler fakat sudan kaçacaklardır.

#5
Foto - Sirke Kullanın Karıncaların en nefret ettiği şeylerden birisi de sirkedir. Karıncaların geldiği yolda sirke kullanarak kaçmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun için bir sprey şişesinin içerisine bir miktar sirke ve limon suyu ekleyerek karıncaların geldiği yolun üzerine sıkın.

Sirke Kullanın Karıncaların en nefret ettiği şeylerden birisi de sirkedir. Karıncaların geldiği yolda sirke kullanarak kaçmalarını sağlayabilirsiniz. Bunun için bir sprey şişesinin içerisine bir miktar sirke ve limon suyu ekleyerek karıncaların geldiği yolun üzerine sıkın.

#6
Foto - Karıncaların Yollarını Temizleyin Karıncalar bir yol buldukları zaman o yolu kaybetmeme adına iz bırakırlar. Sizde karıncaların geldikleri yolu sık sık temizlemelisiniz. Karıncaların tercih ettiği iz bırakma yöntemi kokularını bırakmaktır. Bu yüzden bir suyun içerisine sirke ve deterjan ekleyerek karıncaların geldikleri yolu silin.

Karıncaların Yollarını Temizleyin Karıncalar bir yol buldukları zaman o yolu kaybetmeme adına iz bırakırlar. Sizde karıncaların geldikleri yolu sık sık temizlemelisiniz. Karıncaların tercih ettiği iz bırakma yöntemi kokularını bırakmaktır. Bu yüzden bir suyun içerisine sirke ve deterjan ekleyerek karıncaların geldikleri yolu silin.

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