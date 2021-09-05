Karıncaları doğal yollarla uzaklaştırmak çok kolay

Tarçının Kokusu Yeterli Olur Karıncalar zeki oldukları kadar kokuya da duyarlı hayvanlardır. Hatta karıncalar diğer böcek türlerine göre çok daha fazla kokuya duyarlıdır. Karıncaların bu özelliğini lehinize çevirebilirsiniz. Tarçın kokusu insanlar arasında beğeniliyor olabilir. Fakat karıncalar tarçın kokusunu hiç sevmezler. Tarçın yağını veya toz tarçını evinize karıncaların girdiği yolun üzerine dökerseniz karıncalar kaçmaya başlayacaktır. Tarçın ile karıncaları kovmak için şu yöntemleri deneyebilirsiniz; -Kapı girişlerine, pencerelere ve evinize karıncaların girebileceği diğer girişlere çubuk tarçın bırakabilirsiniz. -1 bardak suyun içerisine yarım çay kaşığı tarçın yağı veya toz tarçın ekleyip karıncaların evinize girdiği yol üzerine sürebilirsiniz. -Bir sprey şişesinin içerisine su ve tarçın yağı ekleyerek yine karıncaların evinize girdiği yolun üzerine sıkabilirsiniz.