Kardeş ülkeden beklenmedik hamle: Mekke İttifakı'na katılmama kararı aldılar
Türkiye ile son dönemde önemli savunma anlaşmalarına imza atan Endonezya'nın Mekke İttifakı'na katılmayacağı öne sürüldü.
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Türkiye ile son dönemde önemli savunma anlaşmalarına imza atan Endonezya'nın Mekke İttifakı'na katılmayacağı öne sürüldü.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin dış politika ilkelerinin Mekke Savunma İttifakı da dahil olmak üzere herhangi bir askeri ittifaka katılmasını engellediğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, Cakarta’da yaptığı açıklamada, "Dış politika ilkemiz bağımsız ve aktiftir; bu nedenle Mekke Paktı da dahil olmak üzere hiçbir savunma paktına katılmayacağız" ifadelerini kullandı.
Endonezya devlet ajansı ANTARA’nın aktardığına göre Mulachela, bağımsız ve aktif dış politika çizgisini koruyan ülkelerinin küresel çatışmaların tırmanmasını önlemek için her zaman diplomasi ve diyaloğa öncelik verdiğini vurguladı.
Mulachela ayrıca, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın askeri yaklaşımlar yerine yapıcı diplomatik adımlarla sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Cakarta'nın söz konusu savunma paktına katılma ihtimalini değerlendirdiğini öne süren bir Orta Doğu basın organının haberine yanıt olarak yayımlandı.
Söz konusu haberde görüşüne yer verilen bir Türk yetkili, Endonezya ve Türkiye’nin savunma dahil çeşitli alanlarda güçlü bir iş birliği kurmuş olması nedeniyle böyle bir ilginin doğal karşılanacağını dile getirmişti.
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