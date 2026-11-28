Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Endonezya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin dış politika ilkelerinin Mekke Savunma İttifakı da dahil olmak üzere herhangi bir askeri ittifaka katılmasını engellediğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahd Nabyl A. Mulachela, Cakarta’da yaptığı açıklamada, "Dış politika ilkemiz bağımsız ve aktiftir; bu nedenle Mekke Paktı da dahil olmak üzere hiçbir savunma paktına katılmayacağız" ifadelerini kullandı.