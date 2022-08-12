Kardeş ülkeden Türkiye'ye kritik mesaj

Bu bağlamda bölgedeki diğer ülkelere nüfuz etmek için karşılıklı ticaret ve bölgesel merkez olarak Pakistan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Muş, iş insanlarından sadece Pakistan'a ihracat yapmalarını değil, burada değer oluşturarak Asya'daki ülkelere yatırım ve ihracat yapmalarını beklediklerini söyledi.