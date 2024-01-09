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Yaşam
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Kardelenler erken çiçek açtı

2024-01-09 19:43:18
Kardelenler erken çiçek açtı

Kocaali'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

#1
Foto - Kardelenler erken çiçek açtı

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 6 dereceye düştü.

#2
Foto - Kardelenler erken çiçek açtı

Sıcak ve güneşli havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

#3
Foto - Kardelenler erken çiçek açtı

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.

#4
Foto - Kardelenler erken çiçek açtı

Kardelenler, bölgeye gelen fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

#5
Foto - Kardelenler erken çiçek açtı

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