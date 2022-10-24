  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Karaman'da dehşet dakikaları!

2022-10-24 13:07:27
Karaman'da dehşet dakikaları!

Karaman'da bir kişi, tartıştığı hemşireyi tabancayla yaralayarak aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

#1
Foto - Karaman'da dehşet dakikaları!

Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen Hüseyin B. (28), burada görevli hemşire Emine A. (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

#2
Foto - Karaman'da dehşet dakikaları!

Tartışmanın ardından Hüseyin B, tabancayla hemşire Emine A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmek istedi. Ağır yaralı olan Emine A. ve Hüseyin B, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Karaman'da dehşet dakikaları!

Şüpheli Hüseyin B'nin daha önce de sağlık ocağına geldiği ve hemşire Emine A'ya çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Rusya'nın devi Türkiye kararını ilan etti! Ucuza yapacaklar
Ekonomi

Rusya'nın devi Türkiye kararını ilan etti! Ucuza yapacaklar

Rusya'nın önde gelen havayolu şirketi olan Pobeda, Antalya uçuşları ile Türkiye pazarına yeniden girme kararı aldı. Ekonomik havayolu olan ..
TOGG'un net fiyatı belli oldu
Ekonomi

TOGG'un net fiyatı belli oldu

Yerli otomobil Togg'un kaç liradan satışa sunulacağı merak konusu oldu. TOGG’un, Temmuz ayında alınan karar sonrası yüzde 10 ÖTV ile bugünün..
6284 garabetini elin Sırp'ı da öğrenmiş! Ahlaksız modelin tecavüz tezgahı! Kamera kaydı olmasaydı,
Gündem

6284 garabetini elin Sırp'ı da öğrenmiş! Ahlaksız modelin tecavüz tezgahı! Kamera kaydı olmasaydı, "kadının beyanı esas" olacaktı

Ortaköy'de erkek arkadaşı D.E.'yle gittiği otelde tecavüze uğradığını iddia eden Sırp model Sladana Milojev'in oyunu, ekiplerin incelemesi s..
Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!
Medya

Teşkilat'tan ayrılmıştı, son hali şaşırttı!

Çağlar Ertuğrul rol aldığı Teşkilat dizisindeki ayrılığı ile dizinin hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Şimdi yeni bir projeye hazır..
F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak
Teknoloji

F-35 krizi patlak verdi! Lockheed Martin, 2023 yılında daha az olacak

ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, 2023 yılında F-35 uçaklarının üretiminin yavaşlatılacağını ilan etti. Lockheed Martin, 'Devam eden t..
'Beyaz maymun' Ertuğrul Özkök yine azıttı! 'Pedofili hakkı istiyorum' derse şaşırmayın!
Medya

'Beyaz maymun' Ertuğrul Özkök yine azıttı! 'Pedofili hakkı istiyorum' derse şaşırmayın!

Kendisini bir dönem hayvana benzeterek "beyaz maymun" ve "iki numaralı eşek" olduğunu ifade eden Ertuğrul Özkök, yine hayvanlara özenerek "ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23