Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın ülkenin ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarının başında yer aldığını söyledi. Manastırın sezon henüz açılmadan ilgi görmeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, "Sümela Manastırı 2023'te yaklaşık 451 bin ziyaretçi ağırladı. İnşallah 2024 yılını bu rakamların üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Yılın ilk 4 aylık rakamlarına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış gözlemlemekteyiz." diye konuştu. Erdoğan, Sümela Manastırı'na yoğun ilginin sürdüğüne işaret ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hassas ve özverili çalışmaları sonucu, Sümela Manastırı'mızın restorasyon çalışmaları yüzde 100 bitmiştir. Tabii tamamen ziyarete açılmasıyla yoğun ilgiyle karşılaşılmaktadır." dedi.