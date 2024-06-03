Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Ailesiyle Ankara'dan gelen Alper Alver de manastırı çok etkileyici bulduklarını dile getirerek, "Çok eski bir yapı. Buraya, bu şekilde bir yapının yapılması çok etkileyici. Herkesin mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten insanlarda yeni ufuklar açıyor." ifadesini kullandı. Betül Alver de Sümela Manastırı'na ilk defa geldiklerini belirterek, "Çok güzel, çok beğendik. Doğa ve manzarası da müthiş." şeklinde konuştu. Zümray Furat da Van'dan tatil için Trabzon'a geldiklerini aktararak, "Tarihi yerleri gezmeye geldik. Gerçekten görülmeye değer yerler. Çok beğendik. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Doğası, ağaçlar ve yeşillik de bizi ayrıca etkiledi." dedi.