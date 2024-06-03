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Kültür Sanat
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Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

2024-06-03 19:12:28
Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı’nda restorasyonun tamamlanması ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından kapalı odaların da bir bölümü açıldı.

#1
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Türkiye'nin önemli turizm rotalarından dünyaca ünlü Sümela Manastırı, tamamlanan restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından kapalı odaların da bir bölümünün açılmasıyla yeni turizm sezonuna yoğun başladı.

#2
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.

#3
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından hem yenilenen yüzü hem de kapalı olan odaların bir bölümünün açılmasıyla kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor.

#4
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Yeni turizm sezonuna dolu dolu başlayan ve her geçen gün ziyaretçi sayısı artan Sümela Manastırı, misafirlerine manzaranın yanı sıra trekking, dağ bisikleti, foto safari gibi farklı olanaklar sunuyor. "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ile de dikkati çeken Sümela Manastırı, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

#5
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Sümela Manastırı'nın ülkenin ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarının başında yer aldığını söyledi. Manastırın sezon henüz açılmadan ilgi görmeye başladığına dikkati çeken Erdoğan, "Sümela Manastırı 2023'te yaklaşık 451 bin ziyaretçi ağırladı. İnşallah 2024 yılını bu rakamların üzerinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Yılın ilk 4 aylık rakamlarına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış gözlemlemekteyiz." diye konuştu. Erdoğan, Sümela Manastırı'na yoğun ilginin sürdüğüne işaret ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hassas ve özverili çalışmaları sonucu, Sümela Manastırı'mızın restorasyon çalışmaları yüzde 100 bitmiştir. Tabii tamamen ziyarete açılmasıyla yoğun ilgiyle karşılaşılmaktadır." dedi.

#6
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Kapalı bölümlerin bir kısmının açıldığını, bir kısmının da bu yaz açılacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fresklerin temizlenmesi var. O çalışmalar da mevsimsel ve coğrafi olarak çalışma şartlarının zorluğu da dikkate alındığında, belli zaman dilimi aralıklarına göre yürütülmekte çünkü her dönem çalışılamıyor. Yaz döneminde çalışılıyor. Bakanlığımızın yetkili uzmanlarınca yaz aylarında fresklerin bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor. Bu tabii uzun soluklu süreç. Sonuçta çok yoğun ve titiz bir çalışma."

#7
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Erdoğan, Sümela Manastırı'nın yerli turistlerin yanı sıra en çok Avrupa'dan gelen turistlerden ilgi gördüğünü belirterek, "Trabzon, Körfez ülkelerden yoğun ilgi gören bir destinasyon. Bu kapsamda Sümela Manastırı hem Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden hem de Körfez ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

#8
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Manastırın doğa turizmine katkısına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Burası aynı zamanda bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından ülkemizin önemli milli parklarından olan Altındere Milli Parkı'nın bulunduğu vadi ve burada Coşandere Şelalesi, mesire alanları ve doğa turizmi açısından zengin alanlar bulunuyor. Gelenler Sümela Manastırı ziyaretinden sonra doğa yürüyüşü yapıyor ve milli park içerisindeki tesislerimizde dinlenerek zamanlarını bu şekilde de değerlendirebiliyor." Erdoğan, yaz turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "2024 turizm sezonunun çok daha yoğun geçeceğine inanıyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi Sümela Manastırı ve Trabzon'umuza bekliyoruz." dedi.

#9
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Fransa'dan gelen 79 yaşındaki Christian Pescheux, Doğu Karadeniz'e eşi ile 15 günlük tatil için geldiklerini söyledi. Türkiye'ye sekizinci gelişi olduğunu aktaran Pescheux, Trabzon'un turizm noktalarını gezdiklerini ifade etti. Pescheux, Sümela Manastırı'na hayran kaldıklarını vurgulayarak, "Müthiş, harika freskler. Çizik yerler insanın kalbini parçalıyor ama ona rağmen çok beğendik. Çevresi de çok güzel. Gerçekten çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

#10
Foto - Karadeniz’in tarihi güzelliği: Sümela Manastırı

Ailesiyle Ankara'dan gelen Alper Alver de manastırı çok etkileyici bulduklarını dile getirerek, "Çok eski bir yapı. Buraya, bu şekilde bir yapının yapılması çok etkileyici. Herkesin mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten insanlarda yeni ufuklar açıyor." ifadesini kullandı. Betül Alver de Sümela Manastırı'na ilk defa geldiklerini belirterek, "Çok güzel, çok beğendik. Doğa ve manzarası da müthiş." şeklinde konuştu. Zümray Furat da Van'dan tatil için Trabzon'a geldiklerini aktararak, "Tarihi yerleri gezmeye geldik. Gerçekten görülmeye değer yerler. Çok beğendik. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Doğası, ağaçlar ve yeşillik de bizi ayrıca etkiledi." dedi.

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