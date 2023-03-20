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Karadeniz Gazı'nda müthiş gelişme

2023-03-20 14:03:54
Karadeniz Gazı'nda müthiş gelişme

Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın karaya taşınma ve karadaki işleme tesisinin çalışmaları son hızla sürüyor.

#1
Foto - Karadeniz Gazı'nda müthiş gelişme

170 kilometrelik açıktan borularla Filyos Limanı'ndaki işleme tesisine getirilecek olan doğalgaz buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak.

#2
Foto - Karadeniz Gazı'nda müthiş gelişme

Hanelerde kullanılması planlanan doğalgaz tesisinin açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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Foto - Karadeniz Gazı'nda müthiş gelişme

8 Mart günü Filyos Limanı ziyaretinde Karadeniz Gazı'nın Nisan ayı sonunda devreye alınmasının öngörüldüğünü ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, limanda çalışan bazı işçilerin yakınlarının depremden etkilendiğini ifade etti.

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Foto - Karadeniz Gazı'nda müthiş gelişme

İşçilerin deprem bölgesinden geri dönerek limandaki çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Karada 8 bin kişinin denizde de 51 geminin tam kapasite ile çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

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